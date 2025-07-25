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Чергова Баба Яга для росіян: дрон Nemesis — характеристики вітчизняної розробки

Вікторія Мельник, журналістка сайту 25 Липня 2025, 13:00
Чергова Баба Яга для росіян: дрон Nemesis — характеристики вітчизняної розробки

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