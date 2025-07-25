Чергова Баба Яга для росіян: дрон Nemesis — характеристики вітчизняної розробки

Українська оборонна промисловість не стоїть на місці, а поступовими кроками розвивається відповідно до воєнних вимог. Так, оскільки сучасну війну звуть війною дронів, то й розвиток гілки БпЛА — один з основних.

Nemesis, або відплата українською — сучасний дрон, якого ворог не просто боїться, а й уникає бодай найменшої зустрічі з ним. Його переваги — зв’язок, потужність і технологічні характеристики: оператор може керувати безпілотником навіть за тисячі кілометрів.

Дрон використовують на всій лінії розмежування — це унікальний проект українського виробництва, зазначають бійці 412-го батальйону Сил безпілотних систем.

— Це для них смерть. Як для живої сили, так і для техніки. Глобально, він може знищувати будь-що, — резюмує військовий на псевдо Док.

Що відомо про український дрон Nemesis, а також які його характеристики — розповідаємо далі у матеріалі.

Дрон Nemesis: що відомо про розробку

Група інженерів створила цей борт “з нуля” у 2022 році. Сучасна модифікація застосовується по всій лінії фронту.

Його постійно удосконалюють і залежно від завдань та бойових дій — модифікують.

БпЛА Nemesis, зокрема, для окупантів також відомий як Баба Яга — так росіяни називають цілий клас українських безпілотників-бомберів, які мають різні характеристики, але однаково наводять жах на ворога уночі.

Його основа це звʼязок на Starlink, тож може досягти й за тисячу, і за десять тисяч кілометрів.

А ще одна перевага — оператор важкого дрона може знаходитися в Києві, звідки він спрямовує БпЛА до необхідної точки. Військовим на фронті треба лише підготувати снаряди та запустити дрон.

БпЛА Nemesis: характеристики

Раніше у матеріалі Української правди йшлося про розміри дрона Немезіс — відстань між його чотирма моторами перевищує один метр.

Загалом, про дрон відомо небагато. Але наразі ми знаємо про такі характеристики:

загальна вантажність — щонайменше 15 кг;

може нести протитанкові, мінометні боєприпаси та протипіхотні міни;

працює у будь-яку пору доби та за будь-якої погоди;

його активно використовують для доставлення різних типів вантажів, як от провізія, вода, ліки тощо.

На його рахунку вже уражено декілька десятків тисяч цілей.

Однак, розвивати свої технології можемо не лише ми. Окупанти також не стоять на місці та активно розробляють і покращують засоби зброї. Раніше ми розповідали про один із таких — БпЛА Молнія: характеристики читай у матеріалі.

Головне фото: скриншот з відео Держспецзвʼязку

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