БпЛА Молния: что известно о российской разработке, которой враг ударил по Харькову

1 мая 2025 года враг дважды ударил по городу вражеским беспилотником БПЛА Молния, сообщил городской голова Игорь Терехов. О появлении такого оружия у россиян осенью сообщали в Национальной полиции Украины. Рассказываем, что известно о дроне Молния-1. БпЛА Молния-1: новое вооружение у россиян Первое применение дрона Молния-1 по Харькову произошло в ноябре 2024 года. Полицейские больше рассказали о нем: Он изготовлен из фанеры и пластика. По размерам что-то среднее между большим дроном и Шахедом. Имеет дальность около 40 км. Может нести вооружение разного типа массой 3-5 кг, — говорит спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко. Такой дрон поражает взрывом и разлетом обломков. По словам Чубенко, Молния-1 производится из картона, фанеры и пластика. Они и раньше залетали в Харьковскую область, однако без боевой части. БпЛА Молния есть в двух модификациях — Молния-1 и Молния-2, где цифра обозначает количество двигателей. Это баражирующий боеприпас самолетного типа. Такой дрон не может уничтожить дом или нанести масштабные разрушения. Читать по теме Дрон Пародия: ГУР показало, из чего делают российские фальш-цели Даже дроны из фанеры изготовляют не сами! Дроны Молния-1 применялись россиянами в Курской области для бомбардировки Суджи, а также в Часовом Яру и на Северском направлении. Дрон управляется вручную, ведь не имеет GPS-модуля. Если он теряет связь, то врезается в ближайший объект или падает. Дрон Молния: технические характеристики Руководитель отдела маркетинга компании Airlogix, что создает БпЛА Gor, Виктор Локотков рассказал для Фокуса о технических характеристиках российского дрона Молния-1. По словам Локоткова, такой дрон можно собрать за два часа. Большинство материалов — китайские и дешевые. Они быстрее FPV, однако не столь эффективны. батарея — 5000 мА/ч Li Ion; вес — около 5 кг; запуск — из катапульты или с рук; дальность — 20-40 км; стоимость производства — около $300 за штуку; скорость — 20-25 м/с; максимальная высота — 3 км; связь — ERLS. Дрон Молния — фото БпЛА Молния: что известно о российской разработке, которой враг ударил по Харькову / 3 Фотографии Раньше мы рассказывали, как Россия улучшает свои дроны. Фото: Харьковская областная прокуратураА еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: дроны, оружие Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter