1 мая 2025 года враг дважды ударил по городу вражеским беспилотником БПЛА Молния, сообщил городской голова Игорь Терехов.

О появлении такого оружия у россиян осенью сообщали в Национальной полиции Украины. Рассказываем, что известно о дроне Молния-1.

БпЛА Молния-1: новое вооружение у россиян

Первое применение дрона Молния-1 по Харькову произошло в ноябре 2024 года. Полицейские больше рассказали о нем:

Он изготовлен из фанеры и пластика. По размерам что-то среднее между большим дроном и Шахедом. Имеет дальность около 40 км. Может нести вооружение разного типа массой 3-5 кг, — говорит спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

Такой дрон поражает взрывом и разлетом обломков. По словам Чубенко, Молния-1 производится из картона, фанеры и пластика. Они и раньше залетали в Харьковскую область, однако без боевой части.

БпЛА Молния есть в двух модификациях — Молния-1 и Молния-2, где цифра обозначает количество двигателей. Это баражирующий боеприпас самолетного типа. Такой дрон не может уничтожить дом или нанести масштабные разрушения.

Дроны Молния-1 применялись россиянами в Курской области для бомбардировки Суджи, а также в Часовом Яру и на Северском направлении.

Дрон управляется вручную, ведь не имеет GPS-модуля. Если он теряет связь, то врезается в ближайший объект или падает.

Дрон Молния: технические характеристики

Руководитель отдела маркетинга компании Airlogix, что создает БпЛА Gor, Виктор Локотков рассказал для Фокуса о технических характеристиках российского дрона Молния-1.

По словам Локоткова, такой дрон можно собрать за два часа. Большинство материалов — китайские и дешевые. Они быстрее FPV, однако не столь эффективны.

батарея — 5000 мА/ч Li Ion;

вес — около 5 кг;

запуск — из катапульты или с рук;

дальность — 20-40 км;

стоимость производства — около $300 за штуку;

скорость — 20-25 м/с;

максимальная высота — 3 км;

связь — ERLS.

Дрон Молния — фото

БпЛА Молния: что известно о российской разработке, которой враг ударил по Харькову / 3 Фотографии

Раньше мы рассказывали, как Россия улучшает свои дроны.

Фото: Харьковская областная прокуратура

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.