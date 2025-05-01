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БпЛА Молния: что известно о российской разработке, которой враг ударил по Харькову

Анастасия Грубрина, журналист сайта 01 мая 2025, 14:45
БпЛА Молнія
БпЛА Молния: что известно о российской разработке, которой враг ударил по Харькову
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