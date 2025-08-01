Понад 6000 дронів: у липні 2025 росіяни завдали рекордну кількість ударів

Українці помітили, що з травня цього року кількість обстрілів помітно зросла. Це пов’язано з тим, що росіяни постійно збільшують виробництво дронів. Якщо раніше за місяць на наші міста летіло по 300 ударних дронів, нині така кількість атакує нас за одну ніч.

Прогрес ворога видно. За липень українці не тільки вперше відчули удари реактивних дронів, а й пережили рекордну кількість обстрілів. У липні 2025 росіяни здійснили найбільшу кількість атак — і застосували понад 6000 дронів.

Росіяни запустили рекордну кількість дронів по Україні

OSINT-аналітик Кайл Глен поділився в X, що за липень 2025 року російські окупанти використали по українцях понад 6 тисяч ударних дронів.

Після вчорашньої атаки загальна кількість дронів Шахед та Гербера, запущених по Україні в липні, становила 6297, що на 1378% більше, ніж у липні 2024 року.

У липні минулого року росіяни за місяць запустили 426 БпЛА всього. Нині стільки прилітає за одну ніч. Аналітик зафіксував зростання інтенсивності атак на майже 1400%.

Кількість дронів, запущених у липні 2025, відповідає атакам за січень-жовтень 2024 року.

Також аналітик зазначив, що липень 2025 став першим місяцем, коли українські Повітряні сили повідомили про рекордну кількість ворожих дронів. Попередній “рекорд” був зафіксований у червні. Це означає, що росіяни активно нарощують виробництво ударних дронів і застосовують їх майже з конвеєра.

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У липні також були періоди відносного затишшя, коли Росія утрималася від великих запусків (ймовірно, через погану погоду), — пише Кайл.

Скільки дронів на місяць виготовляє Росія

OSINT-аналітик продемонстрував, як збільшувалися російські потужності з 2024 року:

> 1000 дронів — вересень 2024 р.

> 2000 дронів — листопад 2024 р.

> 3000 дронів — лютий 2025 р.

> 4000 дронів — березень 2025 р.

> 5000 дронів — червень 2025 р.

> 6 000 дронів — липень 2025 р.

Російські окупанти не змінюють своєї тактики. Роками вони пруть, втрачаючи своїх солдат заради захоплення будинку чи півсела. Днями вони вигадали, що захопили Часів Яр і опублікували таку заяву.

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