Для тебе Війна в Україні

Понад 6000 дронів: у липні 2025 росіяни завдали рекордну кількість ударів

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 01 Серпня 2025, 11:00
запустили понад 6200 дронів
Фото Facebook

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