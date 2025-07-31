Для тебе Війна в Україні

Росія заявила про “взяття” Часового Яру — що відповіли у Хортиці

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 31 Липня 2025, 12:30
часів яр новини

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