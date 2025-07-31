Коли немає чим похвалитися, доводиться вигадувати перемоги. Російські окупанти сьогодні, 31 липня, заявили про те, що нібито захопили Часів Яр. Останнім часом ситуація на карті бойових дій у місті була не на користь ЗСУ. Чи окупували росіяни Часів Яр — розповідаємо в матеріалі.

Часів Яр: чи захопили його росіяни

У ворожому Міноборони заявили про окупацію Часового Яру у Донецькій області. Однак ця інформація не відповідає дійсності і станом на 31 липня 2025 є фейком.

Окупанти написали таке: “унаслідок наступальних дій Південним угрупуванням військ на Краматорсько-Дружківському напрямку звільнено місто Часів Яр Донецької Народної Республіки”.

Відповідь не забарилася. В ОСУВ Хортиця майже відразу дали зрозуміти, що ЗСУ перебувають у Часовому Яру. Про це речник ОСУВ Віктор Трегубов повідомив для РБК-Україна:

Ситуація у Часовому Яру така ж, як і в останні місяці. Росіяни просто знов брешуть саме для того, щоб воно розійшлось хоча б у вигляді спростувань.

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Часів Яр сьогодні

Попри слова речника ОСУВ Хортиця, реальна картина має інакший вигляд. За даними аналітиків DeepState, присутність ЗСУ у Часовому Яру скоротилася. Місто майже наполовину перебуває під контролем ворога.

Зокрема, росіяни контролюють схід і північ міста.

Росія заявила про “взяття” Часового Яру — що відповіли у Хортиці / 2 Фотографії

Нагадаємо, що битва за Часів Яр розпочалася торік, у квітні. Від міста практично нічого не лишилося. Часів Яр є ворітьми між Донецькою та Дніпропетровською областями.

Сьогодні у зведенні Генштабу було сказано, що росіяни сім разів атакували у районі Часового Яру. Ворог активно наступає

Росіяни день за днем випалюють наші міста. Вони свідомо перетворюють їх на попіл, аби від України не лишилося нічого. Ми показували, який вигляд тепер має Вовчанськ.

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