Крок за кроком, який дається зусиллями і кров’ю, село за селом наші військові звільняють територію України. Все це в умовах браку зброї та людей. Учора пізно ввечері стало відомо, що ЗСУ звільнили Кіндратівку у Сумській області. Що відомо про операцію зі звільнення села? Розповідаємо в матеріалі.

ЗСУ звільнили Кіндратівку у Сумській області

В Управлінні Стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердили, що Кіндратівка звільнена від російських військових. Зачистку проводив 225-й окремий штурмовий полк.

Кіндратівка належить до Хотінської громади Сумської області.

Військовими частинами та підрозділами Сил оборони України, які входять до складу сил і засобів угруповання військ Курськ, а також силами та засобами старшого начальника звільнено населений пункт Кіндратівка Сумської області.

Нині у селі тривають стабілізаційні заходи.

Аналітики DeepState повідомляли про звільнення Кіндратівки ще 25 липня. Однак на той момент достовірних даних щодо цього не було. Це вже друге село у Сумській області, яке зачищає від російських окупантів 225-й окремий штурмовий полк.

У Кіндратівці росіяни втратили три батальйони. А командир одного з них був раніше ліквідований.

У селі тривалий час ще сиділа в оточенні піхота противника, відповідно на її викурювання довелося почекати. В першу чергу даний успіх став можливий шляхом унікальної тактики та підходів, які використовує 225 ОШП.

Невдовзі з’явилося перше відео звільнення Кіндратівки. На кадрах видно, як військовий ЗСУ ставить прапор над однією з будівель. Перед цим були кадри нищення ворога та дронових атак.

Кіндратівка на карті

ЗСУ звільнили Кіндратівку: бійці застосували унікальну тактику / 3 Фотографії

Попри дефіцит людей і озброєння наші військові ще й відвойовують села. Як таке можливо? Що розповів головнокомандувач Сирський про дефіцит озброєння, Курську операцію і втрати Росії.

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