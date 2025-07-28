Для тебе Війна в Україні

ЗСУ звільнили Кіндратівку: бійці застосували унікальну тактику

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 28 Липня 2025, 16:30
Звільнення Кіндратівки

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