Шаг за шагом, который дается усилиями и кровью, село за селом наши военные освобождают территорию Украины. Все это в условиях нехватки оружия и людей. Вчера поздно вечером стало известно, что ВСУ освободили Кондратовку в Сумской области. Что известно об операции по освобождению села? Рассказываем в материале.

ВСУ освободили Кондратовку в Сумской области

В Управлении Стратегических коммуникаций ВСУ подтвердили, что Кондратовка освобождена от российских военных. Зачистку проводил 225-й отдельный штурмовой полк.

Кондратовка входит в Хотинскую громаду Сумской области.

Военными частями и подразделениями Сил обороны Украины, входящими в состав сил и средств группировки войск Курск, а также силами и средствами старшего начальника освобожден населенный пункт Кондратовка Сумской области.

Сейчас в селе проходят стабилизационные меры.

Аналитики DeepState сообщали об освобождении Кондратовки еще 25 июля. Однако на тот момент достоверных данных на этот счет не было. Это уже второе село в Сумской области, которое зачищает от российских оккупантов 225-й отдельный штурмовой полк.

В Кондратовке россияне потеряли три батальона. А командир одного из них был ранее ликвидирован.

В селе долгое время еще сидела в окружении пехота противника, соответственно ее выкуривания пришлось подождать. В первую очередь, данный успех стал возможен путем уникальной тактики и подходов, которые использует 225 ОШП.

Вскоре появилось первое видео освобождения Кондратовки. На кадрах видно, как военный ВСУ ставит флаг над одним из зданий. Перед этим были кадры уничтожения врага и атак дронов.

Кондратовка на карте

ВСУ освободили Кондратовку: бойцы применили уникальную тактику / 3 Фотографии

Несмотря на дефицит людей и вооружения, наши военные еще и отвоевывают села. Как это возможно? Что рассказал главнокомандующий Сырский о дефиците вооружения, Курской операции и потерях России.

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