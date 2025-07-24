Представитель оперативно-тактической группировки Харьков Павел Шамшин в эфире телемарафона поделился, что россияне напролом прут на Волчанск. От города почти ничего не осталось, одна руина. Но российская авиация продолжает разбивать все авиабомбами под фундамент. Какая ситуация в Волчанске и есть ли надежда сохранить город?

Волчанск: что осталось от города

Одним из самых горячих участков фронта остается Волчанск. Там каждый день продолжаются штурмы противника. Россияне пытаются проникнуть на территорию агрегатного завода. Атакуют россияне преимущественно малыми штурмовыми группами. 3-5 человек поддерживают дроны.

Если же говорить о боях в городе, то следует понимать, что Силы обороны Украины продолжают удерживать некоторый участок на северном берегу реки Волчья, а именно на территории агрегатного завода.

Штурмы на этом участке продолжаются круглосуточно, днем и ночью. Кое-где это может быть даже один российский штурмовик. С помощью антитепловизионных пончо оккупанты пытаются пролезть на территорию агрегатного завода и там закрепляться.

Однако украинской аэроразведке удается замечать врага и уничтожать. Волчанск держится больше года. Оккупанты не смогли захватить город и вытеснить ВСУ за природный рубеж реки Волчья. Из-за неспособности взять город враг пытается обойти его с флангов.

От самого Волчанска сейчас не осталось ничего. Но россияне продолжают каждый день бить по городу из авиации. Каков в этом смысл?

От Волчанска действительно уже почти ничего не осталось. Как город, пригодный к жизни, Волчанск прекратил свое существование. Там сплошные руины.

Волчанск прекратил свое существование: что осталось от города — фото / 3 Фотографии

Павел Шамшин объяснил, для чего россияне наносят авиаудары по Волчанску. По его словам, враг не умеет воевать по-другому.

Там, где они не могут пройти, они все уничтожают. Таков у них стиль.

Волчанск на карте

Волчанск прекратил свое существование: что осталось от города — фото / 2 Фотографии

Из-за постоянных ударов и отсутствия зданий для закрепления нашим воинам очень трудно удерживать Волчанск. Труднее всего приходится пехоте. Бойцы пытаются использовать подвалы, делают укрытия среди руин. Защитники вынуждены постоянно перемещаться и менять свое местонахождение, маскироваться.

В Генштабе каждый день сообщают, что россияне постоянно пытаются продвинуться в Волчанске.

Россияне не прекращают атак по всем направлениям и теперь идут лоб в лоб. Об отчаянных попытках наступления на Северском направлении мы рассказывали в другом материале.

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