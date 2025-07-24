Для тебя Война в Украине

Волчанск прекратил свое существование: что осталось от города — фото

Анастасия Грубрина, журналист сайта 24 июля 2025, 22:00
Волчанск
Фото Getty Images

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