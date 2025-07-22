Лобовая мясорубка: как ВСУ останавливают штурмы на Северском

На Северском направлении россияне продолжают лезть “пачками” в штурмы. Их без устали уничтожают наши защитники. Начальник отделения коммуникаций 81-й ОАЭМБр Владимир Голягин рассказал Вадиму Карпьяку о ежедневной смене тактик врага и отчаянных попытках продвигаться. Оккупанты каждый день меняют тактику: как ВСУ защищают Северское направление Российские войска не прекращают попыток прорвать оборону. Враг идет лоб в лоб, атакует массами, меняет тактики каждый день. Они пробуют задавить численностью, используют артиллерию, бронетехнику, пехоту. Враг использует мототехнику, баги и тактику малых штурмовых групп. В среднем атакуют по 1-6 человек.Российские штурмовые группы буквально уничтожаются под огнем. Пехота ложится на полях, техника горит. Защитники Северска держат линию, несмотря на бешеный напор. Они пытаются зайти прямо в лоб. Продавливают на массу. Последние разы лезли с применением техники. В прошлый раз использовали два танка под прикрытием, чтобы прорваться вперед. Но у них ничего не выходит. На подходах к позициям ВСУ россиян жгут наши Силы беспилотных систем. Техника потеряла свою силу, ведь большая и сразу демаскируется. Сейчас бригаде нужны дроны Линза — поддержать ее можно по QR-коду в сюжете. Такие БпЛА могут нести 2 кг взрывчатки на 10-11 км. Читать по теме На задание — только в хорошем настроении: как бойцы защищают подходы к Днепропетровской области Силы россиян превышают наши в десятки раз. Как защищают подходы к Днепропетровской области? Но один такой комплекс стоит дороже FPV. Цена — 330 тысяч гривен. Бригаде также нужны операторы БпЛА, поэтому набор открыт. Подразделения беспилотных систем расширяются. Также бригада берет людей после СОЧ. Все контакты находятся на сайте бригады и в социальных сетях. Одна из самых трудных точек на фронте, которую годами держат наши военные, Серебрянский лес. Местами россияне имеют продвижение. Смотри сюжет, почему на рассвете у бойцов здесь всегда стынет кровь. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: война в Украине, Єдині новини Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter