Лобовая мясорубка: как ВСУ останавливают штурмы на Северском

На Северском направлении россияне продолжают лезть “пачками” в штурмы. Их без устали уничтожают наши защитники. Начальник отделения коммуникаций 81-й ОАЭМБр Владимир Голягин рассказал Вадиму Карпьяку о ежедневной смене тактик врага и отчаянных попытках продвигаться.

Оккупанты каждый день меняют тактику: как ВСУ защищают Северское направление

Российские войска не прекращают попыток прорвать оборону. Враг идет лоб в лоб, атакует массами, меняет тактики каждый день. Они пробуют задавить численностью, используют артиллерию, бронетехнику, пехоту.

Враг использует мототехнику, баги и тактику малых штурмовых групп. В среднем атакуют по 1-6 человек.

Российские штурмовые группы буквально уничтожаются под огнем. Пехота ложится на полях, техника горит. Защитники Северска держат линию, несмотря на бешеный напор.

Они пытаются зайти прямо в лоб. Продавливают на массу. Последние разы лезли с применением техники. В прошлый раз использовали два танка под прикрытием, чтобы прорваться вперед. Но у них ничего не выходит.

На подходах к позициям ВСУ россиян жгут наши Силы беспилотных систем. Техника потеряла свою силу, ведь большая и сразу демаскируется. Сейчас бригаде нужны дроны Линза — поддержать ее можно по QR-коду в сюжете. Такие БпЛА могут нести 2 кг взрывчатки на 10-11 км.

Но один такой комплекс стоит дороже FPV. Цена — 330 тысяч гривен.

Бригаде также нужны операторы БпЛА, поэтому набор открыт. Подразделения беспилотных систем расширяются. Также бригада берет людей после СОЧ. Все контакты находятся на сайте бригады и в социальных сетях.

Одна из самых трудных точек на фронте, которую годами держат наши военные, Серебрянский лес. Местами россияне имеют продвижение. Смотри сюжет, почему на рассвете у бойцов здесь всегда стынет кровь.

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