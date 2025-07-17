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На задание — только в хорошем настроении: как бойцы защищают подходы к Днепропетровской области

Владислав Круглов, журналист Факты ICTV, военный корреспондент 17 июля 2025, 22:00

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