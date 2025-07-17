На задание — только в хорошем настроении: как бойцы защищают подходы к Днепропетровской области

Южная Донецкая область — эпицентр самых кровавых противостояний на Восточном фронте. Чтобы выйти на границу Донецкой и Днепропетровской областей, россияне не жалеют солдат. Их силы в десятки раз превышают наши! Но украинские защитники самоотверженно удерживают позиции и уничтожают врага в промышленных масштабах.

Чем глубже в землю, тем больше шансов выжить

Командир механизированной роты 67-й ОМБр с позывным Пумба делится: тяжело, россияне лезут большими накатами, забирают село за селом и пытаются дестабилизировать ситуацию. Бойцы постоянно выставляют позиции, окапываются и работают круглосуточно.

На южный фронт Донецкой области россияне бросают наибольшие силы, чтобы захватить хоть какую-нибудь территорию Днепропетровской области. Штурмуют малыми группами и на мототехнике.

Очень много электромотоциклов появилось у них. У них также работают большие РЭБы, которые их сзади прикрывают. Потому наши дроны не всегда могут отработать.

Защитники постоянно роются в землю. Чем глубже — тем больше шансов выжить. Позиции накрывают несколькими слоями сеток против дронов. Самое проблематичное — заменять друг друга на позициях. Несколько километров до позиций приходится доходить пешком. Все необходимое бойцы тянут на себе.

Враг контролирует много логистических путей и бьет по технике и автомобилям дронами. В последнее время именно оптоволокном, от которого не спасает ни один дрон. Весь бронетранспорт уже уничтожен. Остались только пикапы, сборы на которые идут тяжело.

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Помочь пехотинцам собрать на новый автомобиль можете и вы. Присоединяйся к сбору по этой ссылке или номеру карты: 4441111120590207. Каждый донат для бойцов очень важен. Особенно пикапы нужны для вывоза раненых.

Иногда приходится вывозить и раненых ребят, потому что они уже не могут сами никак. Под самую позицию, на адреналине, каждый делает свою работу, — говорит водитель с позывным Манчестер.

Водитель добавляет: каждый раз едет на задание в хорошем настроении, чтобы поддержать бойцов, которые едут в ад или оттуда. Юмор разряжает обстановку.

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