На завдання — тільки в гарному настрої: як бійці боронять підходи до Дніпропетровської області

Південна Донеччина — епіцентр найкривавіших протистоянь на Східному фронті. Аби вийти на кордон Донецької та Дніпропетровської областей, росіяни не шкодують солдатів. Їхні сили у десятки разів перевищують наші! Та українські оборонці самовіддано тримають позиції і нищать ворога у промислових масштабах.

Чим глибше у землю, тим більше шансів вижити

Командир механізованої роти 67-ї ОМБр на псевдо Пумба ділиться: тяжко, росіяни лізуть великими накатами, забирають село за селом і намагаються дестабілізувати ситуацію. Бійці постійно виставляють позиції, окопуються і працюють цілодобово.

На південний фронт Донеччини росіяни кидають найбільші сили, аби захопити хоч якусь територію Дніпропетровської області. Штурмують малими групами та на мототехніці.

Дуже багато електромотоциклів з’явилося в них. У них також працюють великі РЕБи, які їх ззаду прикривають. Тому наші дрони не завжди можуть відпрацювати.

Захисники постійно окопуються в землю. Чим глибше — тим більше шансів вижити. Позиції накривають кількома шарами сіток проти дронів. Найпроблематичніше — замінювати одне одного на позиціях. Кілька кілометрів до позицій доводиться доходити пішки. Все необхідне бійці тягнуть на собі.

Ворог контролює багато логістичних шляхів і б’є по техніці та автівках дронами. Останнім часом саме оптоволокном, від якого не рятує жоден дрон. Увесь бронетранспорт уже знищений. Лишилися тільки пікапи, збори на які йдуть важко.

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Допомогти піхотинцям назбирати на нове авто можете і ви. Долучайся до збору за цим посиланням чи номером картки: 4441111120590207. Кожен донат для бійців надзвичайно важливий. Особливо пікапи потрібні для вивозу поранених.

Іноді доводиться вивозити і поранених хлопців, бо вони вже не можуть самі ніяк. Під саму позицію, на адреналіні, кожен робить свою роботу,— каже водій на псевдо Манчестер.

Водій додає: щоразу їде на завдання у гарному настрої, аби підтримати бійців, що їдуть до пекла чи звідти. Гумор розряджає обстановку.

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