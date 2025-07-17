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На завдання — тільки в гарному настрої: як бійці боронять підходи до Дніпропетровської області

Владислав Круглов, журналіст Факти ICTV, військовий кореспондент 17 Липня 2025, 22:00

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