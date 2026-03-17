Незручні для інших? На Рівненщині хочуть закрити школи для дітей з порушенням мовлення

На Рівненщині розгорівся гострий конфлікт навколо майбутнього спеціалізованої освіти. Влада регіону розглядає можливість закриття одразу чотирьох спеціальних шкіл, де навчаються діти з важкими порушеннями мовлення та іншими супутніми діагнозами.

Чиновники переконують: дітям потрібна інклюзія та життя в соціумі. Натомість батьки та педагоги закладу в селищі Мізоч б’ють на сполох, стверджуючи, що звичайна школа для їхніх дітей може стати не поштовхом до розвитку, а справжньою травмою.

Звичайна школа — це ризик: позиція батьків

Для багатьох родин Мізоцька спецшкола стала єдиним місцем, де дитина отримала шанс на повноцінне спілкування. Марія Степанюк, чий син Олексій має розлад аутичного спектра та потребує особливого догляду, категорично проти переходу до інклюзивного класу звичайної школи.

Тут спеціалісти знаходять такий підхід до таких дітей, що дитина може сісти, вони її зацікавлять, вони знають, як до них підходити з такою мовлення і гіперактивності, — ділиться досвідом Марія.

Інша мама, Ірина Трошева, вже намагалася віддавати дитину до звичайного класу, і цей експеримент закінчився провалом. Жінка згадує, що дитину постійно цькували за порушення дисципліни та нездатність встигати за загальною програмою:

Це був провал. Щодня мене човпли — він там не так, він там не так. Він був незручний в класі.

Прогрес, який неможливо ігнорувати: думка фахівців

У Мізоцькій школі наразі навчається 136 вихованців з 1 по 10 клас. Педагоги демонструють реальні результати корекційної роботи, яких важко досягти у переповнених класах звичайних шкіл.

Вчителька корекційно-розвиткових занять Тетяна Джаламага наводить приклад 10-річного Дениса, чия мова на початку навчання була майже незрозумілою.

У Дениска, коли він до нас прийшов, у нього було дуже змазане мовлення. Нам тяжко було спілкуватися, але дуже хороші зрушення — тепер він і читає, і пише, і, як ви чуєте, гарно розмовляє, — розповідає вчителька.

Специфіка закладу дозволяє використовувати унікальні методики. Вчителька логоритміки Богдана Гаркава пояснює, як вони працюють з немовленнєвими дітьми:

Є дітки, які не розмовляють, які розуміють звернену мову, але не можуть відтворити ті ж самі звуки. Ми намагаємося за допомогою музики, звуку впливати на те, щоб їм розв’язався їхній язичок.

Реформаторський погляд влади: інклюзія для всіх

В обласному департаменті освіти наголошують, що закриття закладів — це вимога загальнодержавної реформи. Головна мета — надати дітям з особливими потребами рівні права з однолітками та забезпечити їхнє навчання за місцем проживання.

Петро Коржевський, керівник Департаменту освіти і науки Рівненської ОВА, пояснює логіку змін:

Ключове було, щоб діти мали можливість навчатися у звичайних загальноосвітніх закладах. Щоб вони мали рівні можливості. Тим більше законодавець створив спеціальні класи з наповнюваністю від 4 до 7 дітей.

Дітей з найважчими патологіями пропонують перевести до реабілітаційних центрів, яких в області наразі лише три.

Право вибору як камінь спотикання

Керівництво спецшколи не заперечує користі інклюзії, проте наголошує на важливості індивідуального підходу. Оксана Киричук, заступниця директора Мізоцької спеціальної школи, вважає, що останнє слово має бути за родиною.

Ми не можемо говорити на сьогоднішній день, що інклюзія нікому не підходить. Це не так. Але кожен батько і мама, знаючи особливості своєї дитини, вони вправі вирішувати, куди цю дитину віддати, — підкреслює вона.

Окрім освітнього процесу, спецшколи забезпечують систему пансіону, що дозволяє батькам працювати. В іншому випадку багатьом доведеться покинути роботу та жити лише на соціальні виплати, щоб забезпечити цілодобовий нагляд за дитиною.

Наразі доля закладів залишається відкритою. За законом, влада має рік на проведення громадських обговорень, перш ніж ухвалити остаточне рішення. Батьки та педагоги сподіваються, що інтереси дітей стануть пріоритетом у цій складній реформі

Проблема прийняття людей із особливими потребами в Україні часто виходить за межі кабінетів міністерств і виявляється у побутовій жорстокості. Поки на Рівненщині борються за право дітей на фахову освіту, в Івано-Франківську розгорівся інший гучний скандал.

В одному з дворів міста мешканці багатоповерхівки вийшли на протест проти встановлення пандуса для 5-річного хлопчика з інвалідністю.

