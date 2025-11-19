“Псує естетичний вигляд”: у Франківську не дають встановити пандус для хлопчика з інвалідністю

В одному з дворів Івано-Франківська виник гучний скандал через встановлення інклюзивної конструкції. Мешканці багатоповерхівки вийшли на протест проти монтажу пандуса для 5-річного хлопчика з інвалідністю.

Головний аргумент сусідів шокував комунальників та соцмережі: конструкція, на їхню думку, завелика і псуватиме вигляд двору.

Чому родина потребує пандуса

Родина маленького Марка переїхала на перший поверх цього будинку цілеспрямовано. Раніше вони мешкали на шостому поверсі, але через важкий діагноз сина (епілепсія, дитина самостійно не сидить і не ходить) щоденні прогулянки стали справжнім випробуванням.

Мати хлопчика, Оксана, зізнається, що фізичні сили закінчуються. Спеціалізований візок важкий, а носити його сходами на собі стає неможливо.

Родина мала всі законні права на державну програму встановлення пандусів, тож це була їхня єдина надія на доступність.

Син росте, і коляску стало тягнути ще важче. Коли ми сюди переїхали, ми вже планували, що тут буде пандус, буде зелена зона, і я зможу тут вивести його на свіже повітря, — розповідає Оксана, мама хлопчика.

Діти хочуть бігати: аргументи сусідів

Коли комунальники прибули для монтажу, їх зустріли обурені мешканці. Проблема виявилася не в технічних незручностях, а в красі.

Читати на тему Ні, це не примха! Чому пандуси та безбар’єрний простір у місті — необхідність Розповідаємо, кому та навіщо потрібні пандуси в місті.

Шестиметровий металевий заїзд, спроектований згідно з державними будівельними нормами, здався людям надто громіздким. Сусіди заявили, що він стоятиме не там і заважатиме іншим.

Крім цієї дитини-інваліда в нашому будинку є ще діти. Вони хочуть бігати, скакати, гратися в м’ячика. І цей пандус, ну що, вони будуть бігати по пандусі? — прокоментувала позицію мешканців сусідка.

Парадоксально, але ситуація виглядає ще більш абсурдною на тлі загального стану прибудинкової території.

Двір фактично заблокований для вільного проїзду самими ж мешканцями: сусіди самовільно перегородили його парканчиками, грядками та альтанками. Проте зайвим виявився саме життєво необхідний елемент для хворої дитини.

Позиція влади: безпека чи галочка

Підрядники пояснюють, що зробити пандус коротшим неможливо за законами фізики. Якщо зменшити довжину, кут нахилу стане критичним. Це перетворить конструкцію на небезпечну гірку, якою неможливо скористатися без ризику для життя.

Директор Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківська Михайло Смушак наголосив, що місто не піде на порушення норм заради забаганок сусідів.

Не можна робити для галочки доступність і казати, що вона є, якщо насправді її немає. Якщо треба конфігурацію змінити — ми її змінимо, щоб він був розміщений не просто паралельно стіні, а щоб він був у вигляді зигзагу, — зазначив чиновник.

Наразі роботи призупинено. Комунальники шукають компроміс, що розглядається варіант зигзагоподібної конструкції, яка займатиме менше лінійної довжини, але збереже правильний, безпечний кут нахилу.

Як домогтися встановлення пандуса у своєму будинку безкоштовно і чи потрібна для цього згода сусідів — пояснюємо у матеріалі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!