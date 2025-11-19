“Портит эстетический вид”: во Франковске не дают установить пандус для мальчика с инвалидностью

В одном из дворов Ивано-Франковска возник громкий скандал из-за установки инклюзивной конструкции. Жители многоэтажки вышли на протест против монтажа пандуса для 5-летнего мальчика с инвалидностью.

Главный аргумент соседей шокировал коммунальщиков и соцсети: конструкция, по их мнению, слишком большая и будет портить вид двора.

Почему семья нуждается в пандусе

Семья маленького Марка переехала на первый этаж этого дома целенаправленно. Раньше они жили на шестом этаже, но из-за тяжелого диагноза сына (эпилепсия, ребенок самостоятельно не сидит и не ходит) ежедневные прогулки стали настоящим испытанием.

Мать мальчика, Оксана, признается, что физические силы заканчиваются. Специализированная коляска тяжелая, а носить ее по лестнице на себе становится невозможно.

Семья имела все законные права на государственную программу установки пандусов, поэтому это была их единственная надежда на доступность.

Сын растет, и коляску стало тянуть еще тяжелее. Когда мы сюда переехали, мы уже планировали, что тут будет пандус, будет зеленая зона, и я смогу тут вывести его на свежий воздух, — рассказывает Оксана, мама мальчика.

Дети хотят бегать: аргументы соседей

Когда коммунальщики прибыли для монтажа, их встретили возмущенные жители. Проблема оказалась не в технических неудобствах, а в красоте.

Шестиметровый металлический заезд, спроектированный согласно государственным строительным нормам, показался людям слишком громоздким. Соседи заявили, что он будет стоять не там и мешать другим.

Кроме этого ребенка-инвалида в нашем доме есть еще дети. Они хотят бегать, скакать, играть в мячик. И этот пандус, ну что, они будут бегать по пандусу? — прокомментировала позицию жителей соседка.

Парадоксально, но ситуация выглядит еще более абсурдной на фоне общего состояния придомовой территории.

Двор фактически заблокирован для свободного проезда самими же жителями: соседи самовольно перегородили его заборчиками, грядками и беседками. Однако лишним оказался именно жизненно необходимый элемент для больного ребенка.

Позиция власти: безопасность или галочка

Подрядчики объясняют, что сделать пандус короче невозможно по законам физики. Если уменьшить длину, угол наклона станет критическим. Это превратит конструкцию в опасную горку, которой невозможно воспользоваться без риска для жизни.

Директор Департамента инфраструктуры, жилищной и коммунальной политики Ивано-Франковска Михаил Смушак подчеркнул, что город не пойдет на нарушение норм ради прихотей соседей.

Нельзя делать доступность для галочки и говорить, что она есть, если на самом деле ее нет. Если нужно изменить конфигурацию — мы ее изменим, чтобы он был размещен не просто параллельно стене, а чтобы он был в виде зигзага, — отметил чиновник.

На данный момент работы приостановлены. Коммунальщики ищут компромисс, рассматривается вариант зигзагообразной конструкции, которая будет занимать меньше линейной длины, но сохранит правильный, безопасный угол наклона.

