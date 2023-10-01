Нет, это не прихоть! Почему пандусы и безбарьерное пространство в городе — необходимость

Если у тебя есть возможности, то иногда даже не подумаешь, что они для кого-то могут быть привилегией или вообще заоблачной мечтой. Вопрос о способности жить и любить оставим на этот раз философам. Но что делать с возможностью просто попасть к себе домой или наоборот прогуляться по улице тогда, когда тебе этого захочется?

Об этом ежедневно вынуждены думать люди, которые передвигаются на колесном кресле или с помощью протезов. Также не обходят размышления мам и пап, которые должны как-то транспортировать детскую коляску на улицу. Должна ли такая простая вещь как прогулка на улице быть до сих пор привилегией?

Теперь будет спойлер, но нет. На самом деле, простые пандусы и построение безбарьерного пространства — это необходимость для всего общества, а не только для вышеперечисленных категорий. Поэтому издание LIGA.Life вместе с архитектором и специалистом по физической доступности в урбан-бюро Софией Брем рассказали, почему безбарьерность — это для всех.

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Почему необходимо сделать пространство безбарьерным

В основном, когда человек слышит о безбарьерности, то думает, что этот вопрос касается только тех, кто пользуется колесным креслом или возит детскую коляску. Однако на самом деле простая необходимость установить пандусы касается всех маломобильных людей. И таким может стать любой: люди на колесном кресле, люди с детскими колясками, люди с велосипедами, люди с травмами ног и с костылями.

Беременные, с чемоданами, уставшие, невыспавшиеся, в состоянии стресса, эйфории, с тяжелыми пакетами из супермаркета — это все о маломобильности, — говорит София Брем.

Экспертка добавляет, что мы не замечаем временами этой проблемы и необходимости в пандусах из-за того, что привыкли преодолевать трудности. Хотя еще с 2019 года, согласно обновленным строительным нормам, пространство должно стать безбарьерным. То есть речь идет о расположении пандусов или альтернативных средств как подъемники, чтобы маломобильные люди могли попасть в свой дом.

Однако, по словам Софии Брем, пока в городах может до сих пор наблюдать не очень утешительную картину: пандусов или нет, или они установлены неправильно. Достаточно распространенное заблуждение — неправильный уклон. То есть человек на колесном кресле не может заехать самостоятельно на пандус.

Также часто можно заметить, как пандусы заменяют две металлические рейки или бетонные дорожки. Однако они не помогают подняться маломобильному человеку, а иногда могут даже навредить как лицу, например, на колесном кресле, так и другим пешеходам, которые могут просто перецепиться через такие установки.

Существует и форма, которая должна сочетать пандус и лестницу и вместе с тем эстетически вписываться в пространство. Однако такое планирование тоже может стать не только неудобным, но и опасным. Ведь такое сочетание создает пересечение между двумя потоками пользователей пандуса и лестницы.

Каким должно быть безбарьерное планирование пространства

Если говорить о пандусе, то требования к его установке указаны в строительных нормах Инклюзивность зданий и сооружений.

Общие требования к пандусу:

ширина должна быть не менее 1,2 метра;

наклон поверхности должен превышать 4,5°;

высота одного подъема должна составлять 80 см, если пандус имеет несколько подъемов;

перила должны быть округлые, 35-45 мм в диаметре, и расположены на высоте 90 и 70 см.

Однако не всегда пандус может стать решением проблем, с которыми сталкиваются маломобильные люди. Тогда вспомогательными могут быть альтернативные варианты: внешний подъемник или подъемник на лестницу.

Во многих музеях за границей в случаях, когда нельзя было производить адаптации главного входа, делали альтернативный вход с той стороны фасада, где это делать разрешено.

Поэтому это решит и вопрос вмешательства в вид исторических зданий, а также сделает их тоже доступными для многих людей, что в конечном счете может способствовать и развитию этих мест.

Нуждаешься в гиде в инклюзивном мире? Тогда читай, чем полезен Справочник безбарьерности и где его найти.

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