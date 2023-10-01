Нет, это не прихоть! Почему пандусы и безбарьерное пространство в городе — необходимость

Даниэла Долотова, редактор сайта 01 октября 2023, 13:00
пандуси
Фото: Unsplash

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