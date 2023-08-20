Пересели на колесные кресла, чтобы лучше понимать потребности людей с инвалидностью: во Львове привлекли внимание к безбарьерности

Отельеры, рестораторы, представители торговых центров и чиновники на несколько часов пересели на колесные кресла, чтобы на себе почувствовать, с какими барьерами ежедневно сталкиваются люди с физическими нарушениями.

Такой эксперимент был организован в Superhumans Center. Здесь хотят привлечь внимание собственников бизнеса к этой проблеме. Ведь уже сейчас в Украине много людей с инвалидностью, а после войны будет еще больше, поэтому стоит готовить наше общество.

Перед началом эксперимента провели инструктаж, как пользоваться колесным креслом, как правильно управлять и заезжать на наклонную поверхность. Его провела Ульяна Пчелкина. Женщина 18 лет передвигается на колесном кресле после ДТП, сейчас стала общественной активисткой и консультанткой по вопросам безбарьерности.

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Передвигаться на колесном кресле сложно, даже в безбарьерном пространстве

20 человек согласились пересесть на колесные кресла, чтобы понять, что ежедневно приходится переживать людям с инвалидностью.

Только на собственном опыте можно понять, как это заехать в заведение, попасть в туалет, как вообще человек чувствует себя сидя, — говорит Ульяна Пчелкина.

Участники смогли самостоятельно воспользоваться пандусом, лифтом, попытаться открывать дверь. Имели возможность пообщаться с проходящими реабилитацию. Они говорят, что нужно думать о людях, имеющих инвалидность, чтобы им было комфортно передвигаться по городу.

Участники эксперимента отметили, что передвигаться на колесном кресле сложно, при чем это все было даже в безбарьерном пространстве. Людям также объяснили, как правильно коммуницировать с теми, кто получил травмы.

Сейчас у нас многие военные получают ампутации конечностей. Не все знают, как правильно общаться с людьми с инвалидностью. Ранее мы рассказывали, как правильно общаться с военными, имеющими инвалидность.

Иллюстративное фото: Pexels

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