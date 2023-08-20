Пересіли на крісла колісні, щоб краще розуміти потреби людей з інвалідністю: у Львові привернули увагу до безбар’єрності

Готельєри, ресторатори, представники торгових центрів і чиновники на кілька годин пересіли на крісла колісні, щоб на собі відчути, з якими бар’єрами щоденно стикаються люди з фізичними порушеннями.

Такий експеримент організували у Superhumans Center. Тут хочуть привернути увагу власників бізнесів до цієї проблеми. Адже вже зараз в Україні багато людей з інвалідністю, а після війни їх буде ще більше, тому варто готувати наше суспільство.

Перед початком експерименту провели інструктаж, як користуватися кріслом колісним, як правильно керувати та заїжджати на похилу поверхню. Його провела Уляна Пчолкіна. Жінка 18 років пересувається на кріслі колісному після ДТП, зараз стала громадською активісткою та консультанткою з питань безбар’єрності.

Зараз також дивляться

Пересуватися на кріслі колісному складно, навіть у безбар’єрному просторі

20 осіб погодилися пересісти на крісла колісні, щоб зрозуміти, що щоденно доводиться переживати людям з інвалідністю.

Лише на власному досвіді можна зрозуміти, як це заїхати в заклад, потрапити у вбиральню, як взагалі людина почувається сидячи, — говорить Уляна Пчолкіна.

Учасники змогли самостійно скористатися пандусом, ліфтом, спробувати відчиняти двері. Мали змогу поспілкуватися з тими, хто проходить реабілітацію. Вони кажуть, що треба думати про людей, які мають інвалідність, щоб їм було комфортно пересуватися містом.

Учасники експерименту зазначили, що пересуватися на кріслі колісну складно, при чому це все було навіть у безбар’єрному просторі. Людям також пояснили, як правильно комунікувати з тими, хто зазнав травм.

Зараз у нас багато військових отримують ампутації кінцівок. Не всі знають, як правильно спілкуватися з людьми з інвалідністю. Раніше ми розповідали, як правильно спілкуватися з військовими, які мають інвалідність.

Ілюстративне фото: Pexels

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.