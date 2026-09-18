Поранено військового після вибуху біля ТЦК на Львівщині: інцидент розслідують як теракт

Військовослужбовець дістав поранення після вибуху біля ТЦК на Львівщині 17 вересня. Події розгорталися біля будівлі Стрийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП).

Про це поінформували у Львівському обласному ТЦК та СП.

Вибух біля ТЦК на Львівщині: що відомо

Вибух біля ТЦК на Львівщині, у місті Миколаїв, стався у четвер, 17 вересня, близько 16:30. За оприлюдненою інформацією, вибухівку підкинули з вулиці.

Як розповіли у Львівському ТЦК, унаслідок інциденту був поранений військовослужбовець другого відділу Стрийського РТЦК та СП. Його у стані середньої тяжкості госпіталізували в Миколаївську центральну районну лікарню.

У Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону зазначили, що інцидент стався на паркінгу поблизу районного ТЦК, поранення дістав 55-річний офіцер ТЦК та СП.

— За оперативною інформацією, перед вибухом повз відчинені ворота військового об’єкту проїхав автомобіль Daewoo Lanos. Камери відеоспостереження зафіксували, як із переднього пасажирського місця невідома особа викинула на територію ТЦК вибуховий предмет. Згодом до нього підійшов військовослужбовець. У цей момент стався вибух, унаслідок якого він дістав поранення, — йдеться у повідомленні прокуратури.

Управління Служби безпеки України у Львівській області повідомило про кваліфікацію вибуху як терористичного акту та відкрила відповідне кримінальне провадження.

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Після оперативно-розшукових та слідчих заходів встановили та затримали двох причетних до злочину чоловіків.

Повідомляється, що СБУ спільно з Нацполіцією та військовою прокуратурою встановлюють всі обставини вибуху біля ТЦК та причетних до цього осіб.

Досудове розслідування триває за ст. 258 Кримінального кодексу (терористичний акт). Процесуальне керівництво здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Раніше ми повідомляли про те, що на Вінниччині поранили ножем військового ТЦК.

Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

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