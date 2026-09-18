Для тебе Війна в Україні

Поранено військового після вибуху біля ТЦК на Львівщині: інцидент розслідують як теракт

Марина Слизовська, редакторка сайту 18 Вересня 2026, 12:00 2 хв.
вибух біля тцк львівщина

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