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7-місячний Давид отримав шанс на життя: у Львові провели складну трансплантацію

Юлія Хоменко, редакторка сайту 15 Жовтня 2026, 13:00 3 хв.
У Львові вперше пересадили печінку 7-місячній дитині: що відомо

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