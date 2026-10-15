7-місячний Давид отримав шанс на життя: у Львові провели складну трансплантацію

У Львові лікарі провели трансплантацію печінки семимісячному Давиду Матрофайлу з Івано-Франківщини. Хлопчик став наймолодшим пацієнтом в історії Дитячої лікарні Святого Миколая, якому виконали таку операцію. Пересадка тривала близько 12 годин, а донором частини печінки став батько малюка.

Чому семимісячному Давиду знадобилася пересадка печінки

Перші тривожні симптоми з’явилися, коли Давиду було три місяці. Батьки помітили в дитини легку жовтяницю та звернулися до педіатра. Місцеві медики запідозрили серйозніше захворювання й направили родину до Львова, у Дитячу лікарню Святого Миколая.

Там хлопчику діагностували біліарну атрезію. Це вроджена патологія, за якої жовчовивідні шляхи закупорюються або не розвиваються належним чином. Через це жовч не може нормально відтікати з печінки до кишківника, що поступово призводить до тяжкого ураження органа.

За такого діагнозу трансплантація печінки може стати єдиним шансом урятувати дитину. Без необхідного лікування захворювання швидко прогресує та становить загрозу для життя.

Читати на тему 8 годин під скальпелем: унікальна операція з пересадки у Запоріжжі Вже наступного ранку після операції пацієнти були при свідомості та почувалися добре.

Чому лікарі не могли одразу прооперувати малюка

Донором для Давида міг стати його батько Роман. За результатами обстежень чоловік підходив для родинної трансплантації. Однак перед операцією лікарям потрібно було підготувати дитину, адже через тяжкий стан хлопчик недостатньо набирав вагу.

Як пояснив дитячий трансплантолог Дитячої лікарні Святого Миколая Дмитро Грицак, за біліарної атрезії досягти необхідної ваги особливо складно. Через порушення роботи печінки організм не отримує достатньо важливих поживних речовин, а цироз спричиняє додаткові ускладнення.

Давиду встановили зонд, щоб забезпечити посилене харчування. Попри зусилля медиків, понад три місяці підготовки не дали очікуваного результату.

Перед трансплантацією хлопчик важив 9,5 кг, однак ця цифра не відображала його реального стану. Лише 6,2 кг становила власна вага дитини, а решта припадала на набряки та асцит — накопичення рідини в черевній порожнині.

Ситуацію ускладнював і надзвичайно малий діаметр печінкової артерії хлопчика — близько 2 мм. Попри всі ризики, відкладати операцію далі лікарі вже не могли.

Як пройшла трансплантація печінки у Львові

До порятунку Давида долучилися фахівці трьох медичних установ: Дитячої лікарні Святого Миколая, Центру трансплантології у Львові та Національного наукового центру хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова в Києві.

Київські спеціалісти мають значний досвід проведення таких операцій і співпрацюють із львівськими колегами, передаючи їм свої знання та практичний досвід.

Операція виявилася надзвичайно складною. Хірурги, анестезіологи й операційні медсестри працювали близько 12 годин. Медики пересадили хлопчику частину печінки його батька.

Попри складність втручання, трансплантація пройшла успішно. Донорський орган почав працювати ще на операційному столі та прижився в організмі дитини.

Як почувається Давид після пересадки печінки

Батьки хлопчика довірилися медикам і до останнього вірили, що операція допоможе врятувати сина.

— Ми довірилися лікарям. Ми вірили, що все буде добре, і ніяк інакше, що дитина має жити, — розповіли вони.

Нині Давиду вже вісім місяців. Після трансплантації його стан поступово поліпшується: жовтуватий відтінок шкіри та білків очей минає, хлопчик стає активнішим і добре їсть.

Під час планового огляду малюк уже зустрічає лікарів усмішкою. Для родини це важливі зміни після місяців тривоги, лікування та очікування на операцію, яка дала дитині шанс на життя.

Головне фото: Дитяча лікарня Святого Миколая.

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