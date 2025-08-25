8 годин під скальпелем: унікальна операція з пересадки у Запоріжжі

У Запорізькій обласній клінічній лікарні відбулася знакова подія: медики провели дві успішні трансплантації нирок від одного донора, врятувавши життя одразу двом пацієнтам.

Ця операція стала черговим свідченням того, що трансплантологія в Україні розвивається навіть в умовах повномасштабної війни.

Про це виданню Рубрика розповіли у Запорізькій обласній клінічній лікарні.

Унікальна операція в Запоріжжі: деталі

Донором став 58-річний чоловік, у якого лікарі констатували смерть мозку після перенесеного інсульту. Його рідні ухвалили надзвичайно важке, але благородне рішення — дати згоду на вилучення органів для порятунку інших.

Завдяки цій згоді, двоє чоловіків — 39 і 42 років — отримали шанс на життя, якого вони роками чекали, перебуваючи на гемодіалізі.

За словами завідувача відділення трансплантації та нефрології ЗОКЛ Євгена Гайдаржі, операція тривала висім годин. Вже наступного ранку пацієнти були при свідомості, спілкувалися з медичним персоналом і навіть попросили їсти.

— Сечовиділення відновилося, органи поступово адаптуються до нового організму, — пояснив лікар.

Запорізька обласна клінічна лікарня є єдиним трансплантологічним центром на південному сході України, який продовжує свою роботу, попри військові дії.

Директор ЗОКЛ Ігор Шишка наголосив, що такі успіхи є результатом злагодженої роботи великої команди — від хірургів та анестезіологів до реаніматологів і лаборантів.

Війна, на жаль, значно омолодила хвороби серця.

