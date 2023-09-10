Розповіді

За свій юний вік уже двічі боровся з раком! 8-річному хлопчику пересадили кістку, надруковану на 3D-принтері

Богдана Макалюк, редакторка сайту 10 Вересня 2023, 08:00
У Львові онкохворому хлопчику пересадили кістку, надруковану на 3D-принтері
Фото: Facebook

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