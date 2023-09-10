За свій юний вік уже двічі боровся з раком! 8-річному хлопчику пересадили кістку, надруковану на 3D-принтері

Розвиток триває у всіх сферах життя. Як добре, коли сучасні винаходи можуть допомогти врятувати життя. Так, вперше у західних областях України восьмирічному онкохворому хлопчику пересадили кістку, яку надрукували на 3D-принтері.

На жаль, попри свій юний вік, хлопчик вже вдруге бореться з раком. Його історію розповіли у першому медичному об’єднанні Львова.

Хвороба наздогнала вдруге

Восьмирічний Богдан з Івано-Франківська вже вдруге бореться з раком. Коли йому було лише три роки, хлопчику діагностували рак печінки.

Зараз також дивляться

Вже тоді він переніс складну операцію з видалення пухлини із жовчним міхуром та пройшов довгий шлях до одужання. Богдан ріс, як усі діти. Вже здавалося, що хвороба минула й більше не повернеться, аж поки одного дня він не поскаржився батькам на сильний біль у нозі. Потім вона ще й набрякла.

Батьки звернулися до лікарів у Івано-Франківську, які раніше займалися лікуванням хлопчика. Він пройшов потрібні обстеження й страшні побоювання виявилися реальними.

У Богдана знов виявили рак — саркома Юинга. Це тип раку кістки, який найчастіше трапляється в дітей та підлітків. Щороку його діагностують у трьох дітей з 1 млн.

Нова кістка та шлях до неї

Виявилося, що злоякісна пухлина вразила 28 см стегнової кістки хлопчика. Щоб зберегти йому ногу, необхідно було видалити уражену частину та вживити на її місце імплант. Лікарі з Івано-Франківська радилися з колегами з інших міст, щоб зробити процес якнайкраще. Водночас Богдан готувався до операції та отримував хімієтерапію.

Для операції хлопчик приїхав до Львова в Лікарню св. Миколая. Щоб його врятувати, об’єдналися лікарі зі Львова, Києва та Івано-Франківська. Операція була складною.

Спочатку довелося видалити саму пухлину, потім — провести експрес-біопсію, щоб точно з’ясувати, який об’єм кістки необхідно забрати.

Також для хлопчика виготовили титановий імплант. Його робили київські інженери, які підготували три варіанти різної довжини. Усі ці варіанти надрукували на 3D-принтері.

Проектування імпланту зайняло місяць, друк — ще два тижні. Після біопсії лікарі видалили уражену раком кістку та встановили хлопчику імплант відповідного розміру, який ростиме разом із дитиною. Загалом операція тривала шість годин.

Богдан вже повернувся до Івано-Франківська та продовжує лікування. На нього чекає кілька курсів поліхімієтерапії та променевої терапії, а також трансплантація кісткового мозку.

На жаль, багато дітей стикаються з цією жахливою хворобою. Раніше ми розповідали історію Олександра Гусєва, який зміг побороти рак та малює картини.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.