За свій юний вік уже двічі боровся з раком! 8-річному хлопчику пересадили кістку, надруковану на 3D-принтері

Розвиток триває у всіх сферах життя. Як добре, коли сучасні винаходи можуть допомогти врятувати життя. Так, вперше у західних областях України восьмирічному онкохворому хлопчику пересадили кістку, яку надрукували на 3D-принтері.
На жаль, попри свій юний вік, хлопчик вже вдруге бореться з раком. Його історію розповіли у першому медичному об’єднанні Львова.
Восьмирічний Богдан з Івано-Франківська вже вдруге бореться з раком. Коли йому було лише три роки, хлопчику діагностували рак печінки.
Вже тоді він переніс складну операцію з видалення пухлини із жовчним міхуром та пройшов довгий шлях до одужання. Богдан ріс, як усі діти. Вже здавалося, що хвороба минула й більше не повернеться, аж поки одного дня він не поскаржився батькам на сильний біль у нозі. Потім вона ще й набрякла.
Батьки звернулися до лікарів у Івано-Франківську, які раніше займалися лікуванням хлопчика. Він пройшов потрібні обстеження й страшні побоювання виявилися реальними.
У Богдана знов виявили рак — саркома Юинга. Це тип раку кістки, який найчастіше трапляється в дітей та підлітків. Щороку його діагностують у трьох дітей з 1 млн.
Виявилося, що злоякісна пухлина вразила 28 см стегнової кістки хлопчика. Щоб зберегти йому ногу, необхідно було видалити уражену частину та вживити на її місце імплант. Лікарі з Івано-Франківська радилися з колегами з інших міст, щоб зробити процес якнайкраще. Водночас Богдан готувався до операції та отримував хімієтерапію.
Для операції хлопчик приїхав до Львова в Лікарню св. Миколая. Щоб його врятувати, об’єдналися лікарі зі Львова, Києва та Івано-Франківська. Операція була складною.
Спочатку довелося видалити саму пухлину, потім — провести експрес-біопсію, щоб точно з’ясувати, який об’єм кістки необхідно забрати.
Спочатку довелося видалити саму пухлину, потім — провести експрес-біопсію, щоб точно з’ясувати, який об’єм кістки необхідно забрати.
Також для хлопчика виготовили титановий імплант. Його робили київські інженери, які підготували три варіанти різної довжини. Усі ці варіанти надрукували на 3D-принтері.
Проектування імпланту зайняло місяць, друк — ще два тижні. Після біопсії лікарі видалили уражену раком кістку та встановили хлопчику імплант відповідного розміру, який ростиме разом із дитиною. Загалом операція тривала шість годин.
Богдан вже повернувся до Івано-Франківська та продовжує лікування. На нього чекає кілька курсів поліхімієтерапії та променевої терапії, а також трансплантація кісткового мозку.
На жаль, багато дітей стикаються з цією жахливою хворобою. Раніше ми розповідали історію Олександра Гусєва, який зміг побороти рак та малює картини.
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