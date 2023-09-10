В своем юном возрасте уже дважды боролся с раком! 8-летнему мальчику пересадили кость, напечатанную на 3D-принтере

Развитие продолжается во всех областях жизни. Как хорошо, когда современные изобретения могут помочь спасти жизнь. Так, впервые в западных областях Украины восьмилетнему онкобольному мальчику пересадили кость, которую напечатали на 3D-принтере.

К сожалению, несмотря на свой юный возраст, мальчик уже второй раз борется с раком. Его историю рассказали в первом медицинском объединении Львова.

Болезнь догнала второй раз

Восьмилетний Богдан из Ивано-Франковска уже второй раз борется с раком. Когда ему было всего три года, мальчику диагностировали рак печени.

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Уже тогда он перенес сложную операцию по удалению опухоли с желчным пузырем и прошел долгий путь выздоровления. Богдан рос, как все дети. Уже казалось, что болезнь прошла и больше не вернется, пока однажды он не пожаловался родителям на сильную боль в ноге. Потом она еще и набухла.

Родители обратились к врачам в Ивано-Франковске, которые раньше занимались лечением мальчика. Он прошел нужные обследования и страшные опасения оказались реальными. У Богдана снова обнаружили рак — саркома Юинга. Это тип рака кости, который чаще всего встречается у детей и подростков. Ежегодно его диагностируют у троих детей с 1 млн.

Новая кость и путь к ней

Оказалось, что злокачественная опухоль поразила 28 см бедренной кости мальчика. Чтобы сохранить ему ногу, необходимо было удалить пораженную часть и вставить на ее место имплант. Врачи из Ивано-Франковска совещались с коллегами из других городов, чтобы сделать процесс лучше. В то же время, Богдан готовился к операции и получал химиотерапию.

Для операции мальчик приехал во Львов в Больницу Святого Николая. Чтобы спасти его, объединились врачи из Львова, Киева и Ивано-Франковска. Операция была сложной.

Сначала пришлось удалить саму опухоль, затем провести экспресс-биопсию, чтобы точно выяснить, какой объем кости необходимо забрать.

Также для мальчика изготовили титановый имплант. Его делали киевские инженеры, подготовившие три варианта разной длины. Все эти варианты были напечатаны на 3D-принтере.

Проектирование импланта заняло месяц, печать — еще две недели. После биопсии врачи удалили пораженную раком кость и установили мальчику имплант соответствующего размера, который будет расти вместе с ребенком. В общей сложности операция длилась шесть часов.

Богдан уже вернулся в Ивано-Франковск и продолжает лечение. Его ждет несколько курсов полихимиотерапии и лучевой терапии, а также трансплантация костного мозга.

К сожалению, многие дети сталкиваются с этой ужасной болезнью. Ранее мы рассказывали историю Александра Гусева, который смог побороть рак и рисует картины.

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