Мечта иметь пушистика помогла побороть рак! История юноши, который рисует кошек и хочет собрать средства на лечение детей

Едва ли не каждый ребенок хочет иметь домашнего любимца: собаку, попугая, кота, хомяка, кролика и других. Как сияют детские глаза, когда мечта становится реальностью!

Саша Гусев тоже мечтал иметь кота, но жизнь продиктовала свои правила. У мальчика обнаружили рак, к сожалению, о желаемом домашнем любимце пришлось забыть. Животные и больница — несочетаемые вещи.

Чтобы поддержать мальчика, психолог, которая общалась с ним во время лечения в Национальном институте рака и услышала о его мечте, предложила рисовать кошек.

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Так Саша начал создавать на холсте рыжих пушистиков. Чтобы отвлечься от болезненных медицинских процедур, чтобы “убегать” хоть мысленно из больничных стен.

Когда собралась целая коллекция, благотворительный фонд Запорука, который занимался лечением мальчика, предложил организовать аукцион. Саша согласился:

— Это хорошо. Но из полученных денег я себе на лекарства возьму только половину, а вторая половина пойдет деткам, которые не умеют рисовать — их тоже надо лечить, — сказал он.

И Саша вылечился! Это была великая радость и большая победа, в которой не последнюю роль сыграли именно эти рыжие кошки. Без сомнения, искусство исцеляет.

Сейчас Александру 15 лет. У него есть пятилетняя сестра Кристина и желанный домашний любимец. Правда, не рыжий, а серый.

Юноша и дальше жил бы счастливо со своей семьей, если бы не полномасштабная война, заставившая их покинуть родной дом в Николаеве и бежать на Запад Украины. Сначала парень с мамой и сестрой нашли приют в семье в Тернопольской области. Потом переехали во Львов.

Саша продолжает учиться в девятом классе в николаевской Первой украинской гимназии имени Николая Аркаса дистанционно.

— Очень скучаю по дому. Особенно за бабушкой, которая осталась там. Первое, что сделаю, когда вернусь — уберу в своей комнате и пойду гулять по городу. Львов нравится невероятно. Узкие улочки, старинные дома. В Николаеве такого мало. Но дом есть дом, — делится парень.

Как изменились коты на холсте во время войны

Саша планирует в будущем стать врачом, чтобы помогать людям выздоравливать, но рисовать не бросил. Хочет помогать своими картинами тем, кто сейчас в этом крайне нуждается.

Сегодня кошки Саши совсем другие. В Украине животные, обычно ассоциирующиеся с миром, домашним уютом, безопасностью, испытывают сейчас на себе все ужасы войны. Поэтому в этот раз на полотнах Саши изображены четырехлапые, которые получили травмы из-за российских оккупантов.

Шафка-Глория, спасшийся с седьмого этажа полуразрушенного дома в Бородянке в начале мая. Снаряд попал в здание еще в марте. Почти два месяца кошка прожила без еды и воды.

Кот Феникс из поселка Андреевка в Киевской области полностью обгорел от пожара, вспыхнувшего в результате обстрелов, но ему удалось победить смерть.

Кошка Латка, найденная под завалами разрушенного дома в Макарове.

Мечта иметь пушистика помогла побороть рак! История юноши, который рисует кошек и хочет собрать средства на лечение детей / 3 Фотографии

Саша мечтает об еще одном аукционе. Парень уверен, на этот раз художественные образы кошек-героев своей суперсилой помогут всем малышам в Украине, пострадавшим от российской агрессии. Собранные средства автор передаст на нужды нынешних подопечных Запоруки.

Сейчас команда фонда и юный художник Саша Гусев в поисках художественной площадки, которая помогла бы воплотить хороший замысел в реальность.

Мечта иметь пушистика помогла побороть рак! История юноши, который рисует кошек и хочет собрать средства на лечение детей / 3 Фотографии

Благотворительный фонд Запорука 14 лет поддерживает семьи онкобольных детей и создает условия, чтобы семьи были вместе во время лечения. С 2009 года фонд предоставлял возможность бесплатно проживать в центре Дача 1300 детям-пациентам Национального института рака и Охматдета в Киеве.

Основные направления деятельности Запоруки сегодня:

эвакуация подопечных в относительно безопасные украинские клиники и за границу, их финансовая и психологическая поддержка;

обеспечение украинских больниц (национальных, региональных, прифронтовых) медикаментами, оборудованием, реанимобилями, специалистами;

психологическое сопровождение и реконструкция жилья для семей, которых война лишила дома;

гуманитарная помощь общинам, приютившим вынужденных переселенцев.

Война забрала в украинских детей детство, им пришлось быстро стать взрослыми. Ранее мы рассказывали историю 12-летней Ульяны Протопоповой об оккупации в Херсоне.

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