Рассказы

“До 23 февраля у меня еще было детство, а потом не стало!” История 12-летней девочки, которой пришлось покинуть Херсон во время оккупации

Богдана Макалюк, редактор сайта 04 января 2023, 15:00
Історія Уляни Протопопової, яка виїхала з окупованого Херсона

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