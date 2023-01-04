“До 23 февраля у меня еще было детство, а потом не стало!” История 12-летней девочки, которой пришлось покинуть Херсон во время оккупации

Украинские дети в одно мгновение стали взрослыми. Их детство осталось за пределами времени — до 24 февраля 2022 года. Так свой 12-й день рождения Ульяна Протопопова встретила в подвале, где пряталась от российских обстрелов.

Девочка родом из Херсона, сейчас живет с семьей во Львове. Свою историю она рассказала Суспільному.

Ульяна с семьей два месяца находилась в оккупации. Уехать решились после очередного обстрела, но дорога была сложной.

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— Год начался, как и любой другой. В феврале у меня был день рожденья.

Однако вместо торта и воздушных шаров я пряталась в подвале от вражеских обстрелов.

Первые месяцы войны были как в тумане… Прошли, как один день, — делится девочка.

Когда семья доехала до первого украинского блокпоста, все были невероятно рады. Даже папа пустил слезу. Они угостили украинских военных гостинцами. На втором блокпосте тоже хотели это сделать, но защитники поблагодарили и сказали, что у них все есть. Даже сами угостили Ульяну йогуртом.

До полномасштабной войны Ульяна занималась танцами, актерским искусством, снималась в кино, ходила в модельную школу. Но все это пришлось бросить. Сейчас ее единственным утешением остается рисование. Девочке пришлось быстро стать взрослой.

Война заставила меня быстро повзрослеть. 23 февраля у меня было детство, а 24 — бац, и его у меня забрали, — говорит она.

Сейчас самая главная ее задача — поддерживать своего папу. Мужчина после выезда из оккупации вступил в ряды ВСУ. Получил ранение, ему пришлось ампутировать две ноги.

— Я очень рада была его видеть, потому что он со мной и живой. Сейчас ему стало немного легче. Мы ждем протезы. Он немного повеселел. Ему тяжело, но я надеюсь, он станет на ноги, — говорит Ульяна Протопопова.

Девочка говорит, что ей нравится Львов, но хочет домой в родной Херсон. Ее дом оккупанты уничтожили. Семья жила на улице Мирной возле Антоновского моста. Ту местность обстреляли еще в первый день вторжения.

Ульяна от бабушки узнала, что ВСУ освободили Херсон. Та позвонила и сообщила радостную новость. После возвращения домой Ульяна хочет собрать всю родню и друзей на пикник, чтобы отпраздновать победу Украины.

Сейчас украинские дети вынуждены учиться при свете свечей и в нескольких слоях теплой одежды. Ранее мы рассказывали истории детей, живущих во тьме и холоде.

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Главное фото: Елена Протопопова / Facebook