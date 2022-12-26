Детство, которое украла война и темнота: щемящие истории украинских детей, живущих в “ледяных” домах

Наверное, каждый ребенок в мире знает, что такое война. Узнали из фильмов, уроков истории в школе, рассказов дедушек или бабушек-ветеранов. Однако ни один ребенок в мире не должен проживать ужасы войны.

К сожалению, тысячи украинских детей уже могут различить звуки “прилетов” от звука ПВО, знают, что делать во время обстрела и как спасти своих младших братиков, сестричек или даже родителей.

Сейчас детство украинских детей проходит в темноте. Несмотря на это, когда электроэнергии нет днями, в нескольких слоях теплой одежды в холодном доме, при свечах они продолжают учиться и не теряют веру в светлое будущее.

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Свет уничтожили: история Варвары и Тимофея

Маленькая Варвара при сиянии свечи читает маме сказочку о лисичке, которая зимой жила в ледяном домике: “Пришла весна, и домик растаял…”

К сожалению, семья девочки тоже живет в “ледяном” доме. Отопление дома зависит от электроэнергии, которой может не быть целый день. Через несколько часов квартира становится холодной.

Маленькая Варя искренне верит, что весной, когда будет ее день рождения, война закончится. Тогда в ее доме появится свет и отопление. А страшные звуки сирен больше никогда ее не побеспокоят.

Свет уничтожили — теперь его нет. И его несвоевременно выключают. Иногда выключают днем, иногда ночью, — рассказывает девочка.

Чтобы Варвара и ее старший брат Тимофей могли продолжать свое обучение, Виктория зажигает в комнате несколько свечей.

11-летний Тимофей мечтает, когда вырастет и закончится война, поехать в Америку, ведь там есть самый большой в мире скейт-парк. Ради этого мальчик усердно учит английский, поэтому даже без электроэнергии при свече выписывает в тетради английские слова.

Своим аккуратным детским почерком он выводит fireplace (от англ. камин — ред.). Кажется, камин очень необходим в квартире семьи. Но его нет, однако есть печка в селе.

— Мама купила дрова и спирт, чтобы жить в селе и разжигать печь. Потому что здесь у нас, если нет света, нет и тепла, — рассказывает мальчик. Когда в доме семьи света не было больше суток, родители Тимофея и Варвары начали думать о плане Б. Дети пережили эвакуацию из Бучи, поэтому разговоры о новом возможном переезде их очень беспокоят.

— В селе с печью будет теплее. И есть можно приготовить. Но есть причины, почему в селе будет неудобно.

Возле дома огромное поле, так что немного страшно, если там будут снаряды и мины, — говорит он.

Вот что волнует маленького мальчика. Не отсутствие связи или интернета, а именно безопасность.

Варвара не любит, когда свет выключают вечером, ведь она боится темноты.

— Боюсь иногда идти по коридору, потому что там нет света. Мне не нравится то, что выключают свет. Мне это напоминает день, когда война началась — для Варвары, как и для ее брата, темнота в квартире теперь ассоциируется с боевыми действиями.

Сейчас обучение детей днем прерывают воздушные тревоги. Война, которую начала Россия, забрала у детей право на обучение, игры с друзьями и просто счастливое беззаботное детство.

— Мне очень не нравится, что сейчас бомбят. Я уже устала от этого. Папа мне говорит, что война скоро закончится — на мой день рождения в конце весны. Я не знаю, точно ли в этот день закончится.

Но если так будет, то у меня будет радость, я буду очень веселая, — говорит Варя.

И даже в темной квартире только от света свечи можно разглядеть ее улыбающееся лицо.

Генератор и литра бензина = одна выполненная контрольная

Некоторые украинские семьи приобрели генераторы, чтобы иметь свет во время отключений. Однако из-за цен на бензин они должны использовать генератор экономно.

Литра топлива хватает на час работы генератора — именно столько 15-летнему Владиславу и 12-летнему Вадиму нужно, чтобы выполнить контрольную работу.

Братья родом из Ирпеня, но имеют те же проблемы, что Варвара и Тимофей в Буче.

Во время сильных обстрелов семья ребят уехала из города. Когда вернулись, поняли — их дома больше нет. Сейчас они живут в летней пристройке. Здесь же установили печку и генератор.

— Когда началась война, наша жизнь перевернулась, все изменилось. Дети потеряли учебу, друзей, дом, я потеряла работу, — рассказывает мать парней Светлана.

Она переживает за качество знаний своих сыновей, ведь из-за отсутствия электроэнергии учиться сложно, некоторые преподаватели не могут выйти на связь около двух недель. А ребята переживают, что не могут выйти на связь с друзьями.

— Война — когда убивают людей, воюют. Это постоянные взрывы, выстрелы, убийства. Это разрушенные дома.

Это когда ты волнуешься о близких и друзьях, волнуешься за себя. Это — страх. Это — тьма, — говорит Владислав.

Во время войны могут нарушаться многие права детей. Ранее мы рассказывали, как соблюдают права ребенка во время войны. О важных проблемах и их решении.

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Фото: UNICEF Украина