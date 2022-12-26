Розповіді

Дитинство, яке вкрала війна та темрява: щемливі історії українських дітей, які живуть у “крижаних” будинках

Богдана Макалюк, редакторка сайту 26 Грудня 2022, 15:00
Історії Українських дітей, які живуть у темряві та холоді

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