20 врятованих сердечок! Ризикована операція з повернення дітей, незаконно вивезених до Росії 

З початку повномасштабної війни окупанти незаконно вивезли до Росії тисячі українських дітей. Їх забирають з тимчасово окупованих територій під приводом оздоровлення у таборах.

Однак після цього маленьким українцям загрожує незаконне усиновлення в російських родинах. Тож Україна намагається якнайскоріше повернути дітей їхнім батькам та евакуювати в безпечніші регіони країни.

Нещодавно волонтерам благодійної організації Save Ukraine вдалось організувати операцію з порятунку 20 дітей, зокрема доньки української захисниці. Про це повідомляє видання Факти ICTV. Дізнайся, як це було.

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Порятунок українських дітей з Росії

Наприкінці серпня росіяни вивезли українських дітей з тоді ще окупованих районів поблизу Ізюма, Балаклії та Куп’янська Харківської області.

Батькам обіцяли, що їхніх малюків оздоровлять у дитячому таборі російського Геленджика та повернуть родинам.

Однак після цього загарбники вивезли маленьких українців до Анапи та відмовились відпускати їх додому, мотивуючи це тим, що зараз у Харківській області небезпечно.

Тож волонтери з Save Ukraine організували евакуаційну місію для цих дітей за участю їхніх батьків. Благодійники розробили маршрут, допомогли родичам з оформленням необхідних документів та забезпечили трансфер до Росії через Польщу, Білорусь та назад.

Цього разу вдалось врятувати 20 дітей, однак двох малят росіяни так і не віддали. Йдеться про хлопчика-сироту, бабуся-опікунка якого не змогла приїхати за станом здоров’я. А також про дівчинку, мама якої не встигла виготовити документи.

— Принципова позиція керівництва табору: віддавати дітей лише в руки мамам або законним представникам, наприклад, якщо це опікун, — пояснює представниця благодійної організації Мирослава Харченко.

За її словами, поїздка була справді ризикованою, адже ніхто не міг гарантувати, що росіяни відпустять українських дітей з їхніми батьками. Та, на щастя, група дісталась Києва, хоч уся дорога зайняла понад тиждень.

Евакуація доньки захисниці

Серед врятованих малюків — донька української військовослужбовиці. Поки мати боронила країну у лавах ЗСУ, її дитина була під окупацією у Вовчанську Харківської області разом з бабусею.

Однак перед самим звільненням міста рідний брат матері вивіз дівчинку до Росії без її відома. Тільки зараз він погодився повернути дитину назад.

Мама не бачила свою донечку майже рік. На щастя, окупанти не дізнались, що мама служить у ЗСУ.

Не можна залишати наших дітей у Росії, їх там чекають російські сім’ї, в які вони будуть незаконно примусово усиновлені. Вони більше ніколи не побачать Україну і не повернуться, — каже Харченко.

Нині у таборі в Анапі досі перебуває близько сотні українських малюків. За даними волонтерів, якщо їх не повернути додому, то з нового року росіяни переселятимуть їх углиб РФ та примусово всиновлюватимуть.

Примусова депортація в Росію — ще один тяжкий воєнний злочин РФ. Читай, що робити, щоб точно повернутись додому на рідну землю.

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