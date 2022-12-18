20 спасенных сердечек! Рискованная операция по возвращению детей, незаконно вывезенных в Россию

С начала полномасштабной войны оккупанты незаконно вывезли в Россию тысячи украинских детей. Их забирают со временно оккупированных территорий под предлогом оздоровления в лагерях.

Однако после этого маленьким украинцам грозит незаконное усыновление в российских семьях. Поэтому Украина пытается как можно скорее вернуть детей их родителям и эвакуировать в более безопасные регионы страны.

Недавно волонтерам благотворительной организации Save Ukraine удалось организовать операцию по спасению 20 детей, в том числе дочери украинской защитницы. Об этом сообщает издание Факты ICTV. Узнай, как это было.

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Спасение украинских детей из России

В конце августа россияне вывезли украинских детей из еще оккупированных районов вблизи Изюма, Балаклеи и Купянска Харьковской области.

Родителям обещали, что их малышей оздоровят в детском лагере российского Геленджика и вернут семьям.

Однако после этого захватчики вывезли маленьких украинцев в Анапу и отказались отпускать их домой, мотивируя это тем, что в Харьковской области сейчас опасно.

Волонтеры из Save Ukraine организовали эвакуационную миссию для этих детей с участием их родителей. Благотворители разработали маршрут, помогли родственникам с оформлением необходимых документов и обеспечили трансфер в Россию через Польшу, Беларусь и обратно.

На этот раз удалось спасти 20 детей, однако двоих малышей россияне так и не отдали. Речь идет о мальчике-сироте, бабушка-опекун которого не смогла приехать по состоянию здоровья. А также о девочке, мама которой не успела подготовить документы.

— Принципиальная позиция руководства лагеря: отдавать детей только в руки мамам или законным представителям, например, если это опекун, — объясняет представитель благотворительной организации Мирослава Харченко.

По ее словам, поездка была действительно рискованной, ведь никто не мог гарантировать, что россияне отпустят украинских детей с их родителями. Но, к счастью, группа добралась до Киева, хотя вся дорога заняла больше недели.

Эвакуация дочери защитницы

Среди спасенных малышей — дочь украинской военнослужащей. Пока мама защищала страну в рядах ВСУ, ее ребенок был в оккупации в Волчанске Харьковской области вместе с бабушкой.

Однако перед самым освобождением города родной брат матери вывез девочку в Россию без ее ведома. Только сейчас он согласился вернуть ребенка обратно.

Мама не видела свою дочь почти год. К счастью, оккупанты не узнали, что мама служит в ВСУ.

Нельзя оставлять наших детей в России, их там ждут российские семьи, в которые они будут незаконно усыновлены. Они никогда больше не увидят Украину и не вернутся, — говорит Харченко.

В настоящее время в лагере в Анапе до сих пор находится около сотни украинских малышей. По данным волонтеров, если их не вернуть домой, то с нового года россияне будут переселять их вглубь РФ и принудительно усыновлять.

Принудительная депортация в Россию — еще одно тяжелое военное преступление РФ. Читай, что делать, чтобы вернуться домой на родную землю.

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