Смена в лагере, которая затянулась на два месяца: истории женщин, которые наконец-то смогли вернуть своих детей из России

Когда Харьковская область находилась под российской оккупацией, жить там было невозможно. Постоянные взрывы, ужасные условия без связи, воды и т.д. Всем родителям хочется уберечь своих детей, чтобы они меньше страдали.

В тот период россияне предлагали отдых для детей в оздоровительных лагерях их страны. Предложение поступало не в первый раз, а отзывы об оздоровительном лагере были хорошие. Поэтому родители решили попробовать. Детей повезли в Краснодарский край. Но смена, которая должна была длиться 21 день, затянулась на два месяца.

Когда украинские военные деоккупировали Харьковскую область, россияне начали утверждать, что не могут вернуть детей. Мол, надо ехать за ними лично. Поскольку такая возможность есть не у всех, в лагере даже появились слухи, что детей могут отправить в российские интернаты.

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Благотворительный фонд Спасем Украину организовал поездку в Россию для шести мам. Им оказали юридическую и финансовую поддержку. В результате из российского лагеря наконец-то удалось забрать восемь детей. Недавно Вікна пообщались с возъединенными семьями.

История Виктории

Виктория и ее 12-летний сын — из Изюма. Женщина предпочитает не называть его имя. Семья находилась в городе с начала полномасштабного вторжения. Виктория рассказывает, что об этом отдыхе для детей услышала по радио, которое оккупанты запустили в городе.

— Нам предложили, мы не отказались, потому что у детей психологическое состояние было ужасным. Хотели отправить их подальше от этого места, — говорит она.

Женщина рассказывает, что отправляла ребенка без страха. Впрочем, могла поддерживать с сыном связь только несколько раз в неделю, ведь в Изюме не было связи и интернета.

Мальчик рассказывал, что в лагере к ним относились хорошо. Постоянно были разные активности: развлекательные мероприятия, квесты, походы к морю.

Когда пришло время уезжать домой, детей не могли отпустить. Разрешали родителям забрать лично. На вопрос, как узнала об организации, говорит — все так совпало.

— Словно Бог направлял. Директор школы позвонила и спросила, до сих пор ли ребенок находится там. Бросили зов, дали номер телефона. С другой стороны знакомые, родственники помогали. До этого одна группа детей уже туда ездила. С одной стороны подсказали, с другой, и оказалось, что это фонд Спасем Украину, — рассказывает она.

Таким образом собрали четырех мам из Изюма, сделали им загранпаспорта. Присоединились также несколько мам из других городов. Началась поездка в Россию.

— Дорога была длинной, но момент встречи — это шикарно. Очень скучали друг за другом. Для себя снимали видео. Это было незабываемо. Первое, что он сказал — что очень скучал, — вспоминает с улыбкой Виктория.

Она добавляет, что сейчас в Изюме относительно спокойно, так что будут возвращаться домой.

История Оксаны

Оксана и ее десятилетняя дочь Настя — из Волчанска Харьковской области. Женщина говорит, что об отдыхе узнала из газет, которые раздавали оккупанты.

— Мы видели, что одна группа детей уехала, другая уехала, набирали третью. У нас тогда были очень страшные обстрелы. Мы подумали, что пусть едет. Нам говорили, что поедет на 21 день, — вспоминает она.

Из дома ребенок уехал 26 августа, должны были вернуться 19 сентября, но задержалась на дольше. Сама Настя говорит, что хотела поехать в лагерь:

Я очень хотела побывать за границей, посмотреть, как там. Мне было любопытно. Немного боялась, — вспоминает девочка.

Она рассказывает, что в лагерь ехали полтора дня. 19 сентября уже началась учеба. Учили русский язык, литературу, математику, биологию.

С дочкой Оксана связывалась через воспитателей, сопровождавших детей из Волчанска.

— Каждые два дня мы искали интернет и звонили по телефону ребенку. Нам нужно было идти на гору, мы туда ходили, чтобы поймать интернет, и звонили по телефону. Настя говорила, что все хорошо, их не обижали, нормально относились, — рассказывает Оксана.

Также она вспоминает: россияне объясняли, что не могут отпустить детей ради их безопасности.

— Сначала все было спокойно, мы не беспокоились.

Однако, когда нас освободили, стало страшно, потому что в новостях говорили, что детей могут оставлять и отдавать в детские дома в России, — говорит женщина.

Она случайно узнала от дочери, что мама одного ребенка едет его забирать. Оксана позвонила по телефону женщине и предложила поехать вместе.

— На следующее утро поехала в Харьков. Там встретила ее. У нее был загранпаспорт, у меня нет. Я не знала, что делать. Но в фонде мне сказали: “Покупай билет, мы поможем сделать паспорт”, — говорит она.

Дорога была долгой, но момент встречи оказался незабываем.

— Впечатления нельзя описать, очень рады. Два месяца не видела Настю. Она прямо бежала ко мне, говорит: “Мама, я тебя люблю и никуда не отпущу”, — с теплой улыбкой вспоминает Оксана.

Сама же Настя говорит, что очень радовалась встрече с мамой, потому что скучала по ней. Сейчас они планируют поехать к старшей дочери в Кременчуг.

История Ольги

Ольга и ее 15-летняя дочь Валя — из Изюма. Их дом разбомбили, он сгорел. Теперь семья живет у соседей напротив. В лагерь отпустили Валю, чтобы какое-то время она отдохнула от всего стресса.

Девочка каждый год ездила в лагерь, не удалось только в прошлом из-за карантина, а в этом году началась война.

— Россияне делали объявления по радио. Дети слышали это и хотели. Не было страшно отпускать, потому что одна группа детей туда ездила, отзывы были хорошие, — рассказывает Ольга.

— Меня папа спрашивал, могу ли я там быть сама, не будет ли мне страшно. Я хотела поехать, хотелось отдохнуть от войны. Сначала не было страшно ехать, но потом скучала по родителям, — рассказывает девочка.

Поддерживать связь с Валей женщина могла через старшую дочь Аню, проживающую в Харькове.

Должны были вернуть детей 19 сентября. Когда нас деоккупировали, мы поняли, что детей назад не вернут. В России им говорили, что не могут отпустить их, потому что нет “зеленого коридора”.

Валя тем временем вспоминает:

— Нам объяснили, что в город зашли украинцы и нас не могут отправить домой. Нас отпустят, если наши родители приедут и заберут. Родители уже сами об этом узнали.

— Мы искали возможность, как это сделать, — вспоминает Ольга. — Таким образом смогла найти благотворительный фонд Спасем Украину.

Про встречу Ольга вспоминает с большой улыбкой и слезами на глазах:

Это была трогательная встреча. Мы плакали. Мы просто стояли и плакали. Дети очень хотели домой, — рассказывает женщина.

— Я очень обрадовалась, думала: “Наконец-то домой”. Я была счастлива, прям бежала к маме. Мы оба плакали, — вспоминает девочка.

Как проходила операция по спасению детей

— У наших спасательных команд, работающих в зонах боевых действий по эвакуации мирного населения, женщин, детей, есть два центра. Один из них — Надежды и восстановления.

Мы предоставляем терапию тем, кто больше всего пострадал. Наши команды сигнализируют нам, когда находят женщин, дети которых находятся на территории РФ, и они не могут ехать и забрать их, — рассказывает уполномоченный по правам ребенка в 2014-2021 годах, руководитель фонда Николай Кулеба.

Фонд помогает мамам сделать загранпаспорта и прорабатывает всю логистику.

Эта спецоперация по спасению детей длилась восемь дней. Мамы без отдыха ехали туда. Прошли несколько тысяч километров, чтобы встретить и забрать своих детей в Украину, — рассказывает он.

Пришлось делать большой круг — поездка была через запад Украины, Польшу, Беларусь, Россию.

По словам Кулебы, у детей забирали телефоны, когда они приехали в лагерь. Они искали разные возможности, как связаться с родными. Некоторые делали это через воспитателей.

— Иногда даже дети сообщали телефоны матерей, мы помогали им изготовить паспорта и отправить на территорию России, — говорит Николай Кулеба.

Он рассказывает: по словам детей, к ним относились хорошо. Единственное — не было возможности быть всегда на связи:

Детям не говорили, что с ними произойдет. Некоторым даже говорили, что родители не хотят их забирать. Некоторым — что впоследствии их отправят в детские дома и за ними придут российские родители, — рассказывает мужчина.

Он отмечает: во время оккупации семьи находились в таких условиях выживания, что вынуждены были соглашаться на это, чтобы уберечь детей. То есть отправить их на время в безопасное место на отдых.

Фонд организует поездки своими силами. Сотрудники разыскивают родителей, чьи дети тоже попали в этот лагерь, потому что поездка туда, чтобы забрать детей, требует времени и денег. Так что фонд хочет помочь им.

Что делать, чтобы вернуть ребенка и не навредить

— Если СМИ известно о том, что кто-то из матерей ищет своего ребенка, нужно сообщить нам об этом. Мы поможем. Самостоятельно лучше не распространять информацию. Я даже не могу сказать все детали, как проходила эта операция: как ехали, с кем и что было там. Могу говорить об общих вещах, чтобы не навредить в дальнейшем, — говорит Николай Кулеба.

Каждый может обратиться на горячую линию благотворительного фонда Спасем Украину: 0800 333 129.

Дети во всем мире не должны переживать ужасающие события войны. Но, к сожалению, это наша реальность. Раньше мы рассказывали историю эвакуации харьковского детского дома.

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