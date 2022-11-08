Родительство

Знать самое главное и действовать эффективно — что делать, если ребенка принудительно депортировали

Богдана Макалюк, редактор сайта 08 ноября 2022, 10:00
Що робити, якщо дитину примусово депортували: куди звертатися
Фото: Pexels

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