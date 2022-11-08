Знать самое главное и действовать эффективно — что делать, если ребенка принудительно депортировали

Россия принудительно депортировала тысячи украинцев с начала полномасштабного вторжения, среди них есть дети. Если такое случилось, родителям нужно быть максимально собранными — действовать рационально и эффективно.

В Министерстве реинтеграции поделились советами Национального информационного бюро, как поступить, если принудительно депортировали ребенка во время вонйны.

Как действовать, если ребенка депортировали оккупанты

Прежде всего нужно собрать всю информацию о ребенке, которым ты владеешь:

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ФИО ребенка;

дата рождения;

место жительства;

откуда ребенок был принудительно перемещен и при каких обстоятельствах;

была ли она с родителями или в сопровождении других лиц;

последнее известное место его нахождения или текущее местонахождение;

особые приметы ребенка;

контакты родителей или родственников ребенка, а также лица, сообщившего о депортации.

Всю собранную информацию записывай сразу же после ее получения, чтобы не потерять хронологию событий.

Если у тебя есть фото/видео подтверждение депортации ребенка — сразу же сообщи об этом НИБ на электронную почту: nib.uncp.info@gmail.com или заполни соответствующую форму на сайте.

Важно: если с тобой на связь вышли лица, сопровождающие ребенка (родители, родственники), посоветуй им обращаться в дипломатические учреждения стран-партнеров или Украины, если они работают в соответствующей стране.

Это могут быть Международная организация по миграции (МОМ), Управление ООН по координации гуманитарных дел (OCHA), ЮНИСЕФ, Международный Комитет Красного Креста, УВКБ ООН (Агентство ООН по делам беженцев).

Куда сообщать о принудительной депортации ребенка

Прежде всего, нужно сообщить в Национальное информационное бюро:

круглосуточная горячая линия: 16-48 и +38 (044) 287-81-65;

с помощью чат-ботов в Telegram и Viber;

заполнение форм: Форма 1 и Форма 2.

Позвони в Минреинтеграцию (15-48), обратись в Офис генерального прокурора и Службы безопасности Украины (0 800 501 482).

Также сообщи в Национальную полицию (102) и подразделения ювенальной полиции через бот в Telegram.

Если тебя вывезли с территории Украины, мы рассказывали о помощи депортированным украинцам и чат-бот от Минреинтеграции.

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