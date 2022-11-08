Знати найголовніше та діяти ефективно — що робити, якщо дитину примусово депортували

Росія примусово депортувала тисячі українців з початку повномасштабного вторгнення, серед них є діти. Якщо таке трапилося, батькам треба бути максимально зібраними — діяти раціонально та ефективно.

У Міністерстві реінтеграції поділилися порадами Національного інформаційного бюро, як діяти, якщо примусово депортували дитину.

Як діяти, якщо дитину депортували окупанти

Насамперед треба зібрати усю інформацію про дитину, якою ти володієш:

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ПІБ дитини;

дата народження;

місце проживання;

звідки дитина була примусово переміщена та за яких обставин;

була вона з батьками чи у супроводі інших осіб;

останнє відоме місце її знаходження або поточне місце перебування;

особливі прикмети дитини;

контакти батьків або родичів дитини, а також особи, яка повідомила про депортацію.

Усю зібрану інформацію записуй відразу після її отримання, щоб не втратити хронологію подій.

Якщо ти маєш фото/відео підтвердження депортації дитини — одразу ж повідом про це НІБ на електронну пошту: nib.uncp.info@gmail.com або заповни відповідну форму на сайті.

Важливо: якщо з тобою на зв’язок вийшли особи, які супроводжують дитину (батьки, родичі) — порадь їм звертатись до дипломатичних установ країн-партнерів або України, якщо вони працюють у відповідній країні.

Це може бути Міжнародна організація з міграції (МОМ), Управління ООН з координації гуманітарних справ (OCHA), ЮНІСЕФ, Міжнародний Комітет Червоного Хреста, УВКБ ООН (Агентство ООН у справах біженців).

Куди повідомляти про примусову депортацію дитини

Насамперед треба повідомити у Національне інформаційне бюро:

цілодобова гаряча лінія: 16-48 та +38 (044) 287-81-65;

за допомогою чат-ботів у Telegram та у Viber ;

через заповнення форм: Форма 1 та Форма 2.

Зателефонуй до Мінреінтеграції (15-48), звернися до Офісу генерального прокурора та Служби безпеки України (0 800 501 482).

Також повідом у Національну поліцію (102) та підрозділи ювенальної поліції через бот у Telegram.

Якщо тебе примусово вивезли з території України, ми розповідали про допомогу депортованим українцям та чат-бот від Мінреінтеграції.

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