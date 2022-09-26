Шукаєш, як евакуюватися чи повернутися на Батьківщину? Мінреінтеграції запустило чат-бот для депортованих українців

На жаль, багато українців перебувають на тимчасово окупованих територіях або депортовані на територію Росії. Міністерство реінтеграції запустило спеціальний чат-бот для українців, які потребують евакуації чи гуманітарної допомоги — Minre_1548_Help_Bot. Про це повідомили у Міністерстві.

Кому допомагає чат-бот від Мінреінтеграції

Чат-бот у Telegram був створений для громадян, які:

перебувають на тимчасово окупованих територіях і потребують евакуації та/або гуманітарної допомоги;

були примусово депортовані окупантами до РФ або до інших країн і хочуть повернутись на Батьківщину.

Як користуватися чат-ботом від Мінреінтеграції

Цей чат-бот дуже простий у користуванні. Варто лише написати свій номер телефону, тоді до людини звернеться оператор. У МінТОТ запевняють: персональні дані не передають третім особам. Їх використовують тільки за згоди людини для зворотного зв’язку.

Також у Мінреінтеграції нагадали, що досі триває евакуація із зони активних бойових дій. Тож українці, які потребують допомоги, можуть зателефонувати на гарячу лінію Мінреінтеграції з кризових питань за номером 15-48, яка працює цілодобово.

Також можна звернутися по допомогу через WhatsApp/Telegram/Viber за номером +38 (096) 078 84 33.

Для безпеки українців уряд оголосив про обов’язкову евакуацію з Донеччини. Раніше ми розповідали, що це означає.

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