Ищешь, как эвакуироваться или вернуться на Родину? Минреинтеграции запустило чат-бот для депортированных украинцев

К сожалению, многие украинцы находятся на временно оккупированных территориях или депортированы на территорию России. Министерство реинтеграции запустило специальный чат-бот для украинцев, нуждающихся в эвакуации или гуманитарной помощи — Minre_1548_Help_Bot. Об этом сообщили в Министерстве.

Кому помогает чат-бот от Минреинтеграции

Чат-бот в Telegram был создан для граждан, которые:

находятся на временно оккупированных территориях и нуждаются в эвакуации и/или гуманитарной помощи;

были принудительно депортированы оккупантами в РФ или в другие страны и хотят вернуться на Родину.

Как пользоваться чат-ботом от Минреинтеграции

Этот чат-бот очень прост в использовании. Стоит написать свой номер телефона, тогда к человеку обратится оператор. В МинВОТ уверяют: персональные данные не передают третьим лицам. Их используют только при согласии человека для обратной связи.

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Также в Минреинтеграции напомнили, что до сих пор продолжается эвакуация из зоны активных боевых действий. Поэтому украинцы, нуждающиеся в помощи, могут позвонить на горячую линию Минреинтеграции по кризисным вопросам по номеру 15-48, которая работает круглосуточно.

Также можно обратиться за помощью через WhatsApp/Telegram/Viber по номеру +38 (096) 078 84 33.

Для безопасности украинцев правительство объявило об обязательной эвакуации из Донбасса. Ранее мы рассказывали, что это значит.

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