Календар рибака на жовтень 2026: найкращі дні для осіннього клювання

Жовтень в Україні вважають дуже вдалим місяцем для риболовлі, особливо якщо твоя мета — хижак.
Вода поступово холодає, риба готується до зими й активно шукає корм. За даними українських органів рибного господарства, у вересні-жовтні щука, судак та окунь входять в активний осінній жор, тому саме спінінгова риболовля може дати найкращий результат.
Як спланувати риболовлю у жовтні 2026 з урахуванням фаз Місяця та інших чинників — читай у матеріалі.
Місячний календар рибака на жовтень 2026
Клювання може змінюватися залежно від фаз Місяця через його вплив на припливи, освітленість водойми та поведінку риби.
Найпомітніше це проявляється у морях, але і у прісноводних водоймах зв’язок з Місяцем також відчувається.
Даємо фази Місяця у жовтні 2026:
Місячний календар на жовтень 2026
- 3 жовтня — остання чверть, о 16:25
- 10 жовтня — молодик, о 18:50
- 18 жовтня — перша чверть, о 19:12
- 26 жовтня — повня, о 06:11
За фазами Місяця риболови визначають найбільш та найменш сприятливі для риболовлі дні. Традиційно невдалим вважається період, який передує Повні та на Молодик.
Календар рибалки на жовтень 2026: сприятливі дні
- Найкращі дні: 4, 5, 9, 16, 17, 18, 31.
- Сприятливі дні: 1, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30.
- Нейтральні дні: 2, 3, 11, 22, 23.
Календар рибалки на жовтень 2026: несприятливі дні
- Несприятливі дні: 24, 25, 26 (перед Повнею).
- Не рекомендовано: 10 (молодик).
Візьми до уваги, що Місячний календар рибалки не є науковим прогнозом клювання. У прісноводних водоймах риба реагує насамперед на температуру води, атмосферний тиск, погоду, рівень кисню, вітер та чи є корм. Тому місячний календар рибалки варто сприймати лише як орієнтир.
Календар рибалки на жовтень 2026: на яку рибу варто полювати восени
Найбільше шансів у жовтні дає щука: у пошуках здобичі вона йде на глибші ділянки, а наприкінці місяця, після перших заморозків, ловити її стає навіть зручніше: підводні рослини відмирають.
Судак також добре ловиться восени. З похолоданням він залишає мілководдя і переходить на глибші місця, зокрема бровки та звали. Для нього восени часто використовують джиг із силіконовими приманками.
Мирна риба теж не зникає: лящ, плітка, густера, карась збираються ближче до місць зимівлі, тому вдалою може виявитися риболовля у глибоких ділянках та ямах.
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