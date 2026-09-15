Календар рибака на жовтень 2026: найкращі дні для осіннього клювання

Жовтень в Україні вважають дуже вдалим місяцем для риболовлі, особливо якщо твоя мета — хижак.

Вода поступово холодає, риба готується до зими й активно шукає корм. За даними українських органів рибного господарства, у вересні-жовтні щука, судак та окунь входять в активний осінній жор, тому саме спінінгова риболовля може дати найкращий результат.

Як спланувати риболовлю у жовтні 2026 з урахуванням фаз Місяця та інших чинників — читай у матеріалі.

Місячний календар рибака на жовтень 2026

Клювання може змінюватися залежно від фаз Місяця через його вплив на припливи, освітленість водойми та поведінку риби.

Найпомітніше це проявляється у морях, але і у прісноводних водоймах зв’язок з Місяцем також відчувається.

Даємо фази Місяця у жовтні 2026:

Місячний календар на жовтень 2026

3 жовтня — остання чверть, о 16:25

— остання чверть, о 16:25 10 жовтня — молодик, о 18:50

— молодик, о 18:50 18 жовтня — перша чверть, о 19:12

— перша чверть, о 19:12 26 жовтня — повня, о 06:11

За фазами Місяця риболови визначають найбільш та найменш сприятливі для риболовлі дні. Традиційно невдалим вважається період, який передує Повні та на Молодик.

Календар рибалки на жовтень 2026: сприятливі дні

Найкращі дні: 4, 5, 9, 16, 17, 18, 31.

4, 5, 9, 16, 17, 18, 31. Сприятливі дні: 1, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30.

1, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30. Нейтральні дні: 2, 3, 11, 22, 23.

Календар рибалки на жовтень 2026: несприятливі дні

Несприятливі дні: 24, 25, 26 (перед Повнею).

24, 25, 26 (перед Повнею). Не рекомендовано: 10 (молодик).

Візьми до уваги, що Місячний календар рибалки не є науковим прогнозом клювання. У прісноводних водоймах риба реагує насамперед на температуру води, атмосферний тиск, погоду, рівень кисню, вітер та чи є корм. Тому місячний календар рибалки варто сприймати лише як орієнтир.

Календар рибалки на жовтень 2026: на яку рибу варто полювати восени

Найбільше шансів у жовтні дає щука: у пошуках здобичі вона йде на глибші ділянки, а наприкінці місяця, після перших заморозків, ловити її стає навіть зручніше: підводні рослини відмирають.

Судак також добре ловиться восени. З похолоданням він залишає мілководдя і переходить на глибші місця, зокрема бровки та звали. Для нього восени часто використовують джиг із силіконовими приманками.

Мирна риба теж не зникає: лящ, плітка, густера, карась збираються ближче до місць зимівлі, тому вдалою може виявитися риболовля у глибоких ділянках та ямах.

Читай також якою буде погода на жовтень 2026 в Україні та чи очікувати заморозків.

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