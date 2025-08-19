Як засолити рибу на тараньку: перевірені часом рецепти

Інколи нам настільки може хотітися солоної риби та не дуже елегантного напою до неї, що з’являється настрій не лише купити її, а й засолити рибу на тараньку самотужки! Нині якраз сезон свіжовиловленої і смачної риби, яка може стати чудовою закускою.

Читай, як засолити рибу на тараньку (таранку) — покрокові рецепти у нашому матеріалі.

Як засолити рибу на тараньку

На засолювання підходить не лише таранька, а й карасі, плітка, вобла, лящ, густера. Рідше на засолку беруть окунів, щук та бичка. Однак всі ці види риб чудово смакуватимуть після соляних ванн.

На тараньку краще засолювати саму тараньку, плітку та карасиків. Ділимося, як правильно робити таранку.

Знадобиться

таранка свіжа — 1 кг (можна використовувати іншу рибку)

сіль — 300-400 г

вода — 3 л

оцет — 1 ст.л.

Якщо у тебе є більше риби або менше — регулюй пропорції самостійно.

Приготування

Таранку добре промий, виклади на обробну дошку. Ножем зроби надрізи уздовж черева від нижнього заднього плавця до зябер. Вийми усі нутрощі, а після цього ретельно промий рибу. Маленьку рибу можна не патрати.

За бажанням прибери луску. Робити це слід у великій мисці з водою. Голови можна лишити. Для великої риби потрібно зробити надрізи на спині — для кращого просолювання.

Натри рибу сіллю. Найбільше натирай голову та зябра. Складати рибу потрібно в емальований посуд. Або підійде посуд з нержавіючої сталі. На дно каструлі насип щедрий шар солі. Викладай рибу, просолюй кожен шар. Повторюй шар риби та шар солі, доки риба не закінчиться.

Шар солі має бути приблизно 1 см. Постав на каструлю з рибою прес. Каструлю з пресом постав у холодильник. За 2-4 дні дрібна та середня риба просолиться. Велика солиться від тижня до двох.

Зливай рідину, яка виходить з риби. Коли вона припинить виділяти рідину, значить, риба просолилася.

Коли риба засолиться, потрібно замочити її кілька годин у холодній воді. А після цього замочи рибу у воді з оцтом. Після цього рибу можна нанизувати на нитки та підвішувати у сухому й темному місці. Краще підвішувати рибу хвостами донизу.

Накрий рибу марлею від мух. Лиши рибу сушитися ще на кілька днів.

Як засолити велику рибу на тараньку

Велику рибу засолювати на тараньку також не складно. Вибери морську чи звичайну сіль. Добре промий рибу, випатрай і зроби надріз на спині. Зачисть рибу від луски. А після цього добре натри сіллю.

Натри голову та зябра. Сантиметровий шар солі засип у каструлю. Потім виклади рибу, повтори. Кожен шар пересипай сіллю. Постав на рибу прес. Відправ усе мінімум на тиждень у холодильник, а краще на два. Зливай рідину.

За два тижні велика риба на таранку має припинити виділяти рідину. Замочи її у холодній воді на 3-4 години. А після цього у воді з оцтом. Нанизуй рибу на нитки та залиши досушуватися ще на тиждень у провітрюваному приміщенні.

Як засолити тараньку: відео

