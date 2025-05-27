Як зробити сироп із бузини за бабусиним рецептом

На межі травня та червня приходить час збирати квіти бузини і закривати в баночки солодкий оздоровчий мед, варення та інші корисні смаколики. В чому перевага такої заготівлі і як зробити сироп з бузини — розказуємо у матеріалі.

Для чого варто зробити сироп із бузини

Сироп з бузини — це ліки з народної аптечки. Задовго до винаходу аспірину люди помітили, що відвар з квітів бузини чинить протизапальну, потогінну, легку сечогінну дію.

Він став незамінним помічником при перших симптомах застуди чи грипу, при кашлі та лихоманці — сироп з бузини трохи знижує температуру, допомагає вивести токсини через піт.

А ще його вживають при легких порушеннях роботи шлунку та головному болі. Мати його вдома і корисно, і завбачливо.

Як зробити сироп із квітів бузини

Інгредієнти

квіти бузини чорної (свіжі) — 20 великих суцвіть;

вода — 1 літр;

цукор — 1 кг;

Лимон — 2 середніх (без кісточок, можна з цедрою);

лимонна кислота — 0,5 ч. ложки (за бажанням)

А тепер вчимося, як усе правильно зробити. Спочатку беремо квіти — вони мають бути сухі, без роси, ідеально — зібрані у сонячну погоду в обідню пору. Найкраще брати свіжі суцвіття — великі, білі, без бурих плям.

Зібрані квіти не потрібно мити, щоб не втратити пилок — саме в ньому найбільше аромату.

Квіти заливаємо гарячою водою разом із часточками лимона і додаємо трохи цедри. Залишаємо настоюватися — не менш як 24 години, а краще — 36, у прохолодному місці.

Настій проціджуємо, додаємо цукор (приблизно 1 кг цукру на 1 літр настою), іноді — ще трохи лимонного соку або кислоти.

Усе це нагріваємо на плиті до розчинення цукру, доводимо майже до кипіння, але не кип’ятимо, щоб зберегти аромат.

Гарячий сироп розливаємо у стерилізовані пляшки або банки, щільно закриваємо. Погодься, зробити такий сироп із бузини вкрай просто.

Як вживати сироп з бузини

Зазвичай його розводять водою, можна додати газовану воду, лід і скибку лимона — отримаєш чудовий напій, що освіжає, особливо у спеку.

Взимку таку заготівлю можна додавати до чаю, теплого вина або робити з ним глінтвейн.

Іноді його ллють у заправки до салатів або маринади для м’яса, якщо хочеш, щоб страва набула незвичного квіткового відтінку.

Як зберігати сироп із бузини

У стерильній тарі, і за умов, що цукру достатньо для ефекту консервації, солодкий сироп з квіток бузини може зберігатися до одного року. Краще, звісно, тримати його в прохолодному, темному місці — наприклад, у холодильнику. А от відкриту баночку бажано з’їсти за кілька тижнів.

А ще можна заморозити у формочках для льоду — так зручно додавати кубики в напої.

Раніше ми розповідали: шампанське з бузини, простий рецепт незвичного напою.

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