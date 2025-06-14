Шампанське з бузини: простий рецепт незвичного напою

Бузина — ароматна рослина, яка починає квітнути на межі червня та липня. Саме в цей період її квіти активно збирають, щоб приготувати корисні напої. З цієї рослини можна зробити сироп, настій, квас, а ще — досить незвичне, але дуже смачне шампанське з бузини. Хоч це й звучить несподівано, але такий напій справді існує, і його легко приготувати в домашніх умовах.

Читай у матеріалі, як зробити шампанське з бузини. Цей легкий рецепт здатен повторити кожен.

До речі, цікавий факт — завдяки великому вмісту сапонінів (природних піноутворювачів), з кори бузини виготовляли мийні засоби для прання одягу. Це була своєрідна натуральна альтернатива сучасним засобам побутової хімії.

Як зробити шампанське з бузини

Інгредієнти для шампанського з бузини:

вода — 10 л

цвіт бузини – 15 шт.

цукор — 1 кг

лимонна кислота — 20 г

Приготування шампанського з бузини

Насамперед треба зібрати здорові квіти бузини та висушити їх. Потім у велику каструлю вилити 10 л води, додати бузину, цукор та лимонну кислоту. Усе перемішати та залишити на 3 дні настоятися. Кришкою каструлю варто накрити не до кінця. Це допоможе запустити процес бродіння.

Коли минуть три дні, треба процідити настій через марлю. Перелити усе в пляшки та залишити на 2 місяці в темному прохолодному місці. Важливо не доливати до кришечки 2-3 см. Температура повітря не має перевищувати 4-5°C. За цей час напій набуде шипучості, прозорості та легкого фруктового смаку з нотками літа.

Пляшки мають лежати у горизонтальному положенні, щоб вуглекислий газ, який виділяється під час бродіння не розірвав їх.

Після того як шампанське з бузини два місяці лежатиме у прохолодному місці, його можна споживати та насолоджуватися смаком. Пам’ятай, що перед тим, як відкрити пляшку, її треба охолодити.

Важливо! Споживай цей напій обережно, особливо, якщо маєш алергії.Бузина, попри корисні властивості, може бути сильним алергеном.

З цієї рослини можна зробити багато всього. Раніше ми розповідали, як зробити мед із бузини.

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