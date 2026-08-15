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Як не пропустити рейс: стюардеса назвала поширені помилки пасажирів в аеропорту

Марина Слизовська 15 Серпня 2026, 19:00 3 хв.
Помилки пасажирів в аеропорту
Фото Pexels

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