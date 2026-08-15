Як не пропустити рейс: стюардеса назвала поширені помилки пасажирів в аеропорту

Подорожі є дуже цікавою та доволі непередбачуваною частиною нашого життя. Завжди хочеться отримати найкращі враження та емоції, що залишаться з нами до кінця. Але багато чого у подорожуванні може піти не так від самого початку — ще з аеропорту. Щоб мінімізувати ймовірність зіпсованої поїздки, радимо прочитати про ці 5 поширених помилок серед пасажирів.

Стюардеса Ліанна Кой розповіла про типові помилки пасажирів у статті на Business Insider.

Поширені помилки пасажирів в аеропорту

Найчастіше люди запізно приїздять в аеропорт, зловживають алкоголем, не бронюють місця заздалегідь та ще багато іншого, про що детальніше розповімо нижче.

Запізно приїздити в аеропорт

Стюардеса радить дотримуватися золотого правила авіаперельотів: приїжджайте до аеропорту за дві години до вильоту для внутрішніх рейсів і за три години — для міжнародних.

Часто люди не хочуть чекати і тому прагнуть приїхати якомога пізніше, через що зрештою пропускають свої рейси. На місці можуть виникнути різноманітні непередбачені ситуації, тому часу має бути достатньо для вирішення цих ситуацій та спокійної посадки в літак.

Бортпровідниця нагадує, що час відправлення відрізняється від часу закриття дверей. Посадка зазвичай закінчується приблизно за 15 хвилин до відправлення і двері після цього вже не відчинятимуть.

Зловживати алкоголем

П’яні пасажири можуть мати проблеми із виконанням інструкцій членів екіпажу, особливо в надзвичайних ситуаціях. Алкоголь також може спровокувати агресивну поведінку, яку в повітрі буде значно важче контролювати.

Федеральне управління цивільної авіації США забороняє допускати до польоту пасажирів у стані алкогольного сп’яніння. Сп’яніння є найпоширенішою причиною, через яку Ліанні Кой доводилося висаджувати пасажирів під час її рейсів.

Залишати аеропорт під час тривалої затримки рейсу

Тривала затримка рейсу може завершитися у будь-який момент: авіакомпанія знайде запасний літак, знайдуть інший екіпаж для виконання рейсу або погода покращиться швидше, ніж передбачалося.

Якщо пасажири покинули аеропорт і поїхали кудись відпочити, то літак полетить вже без них. Тому стюардеса радить чекати на рейс максимально близько до аеропорту або ж всередині нього.

Не бронювати місця заздалегідь

Якщо у літаку потрібно сісти поруч зі своїм супутником, місця треба забронювати заздалегідь. Навіть якщо подорожуєте самі, бортпровідниця все одно рекомендує вибрати собі місце, бо інакше доведеться сидіти деінде. Деякі авіакомпанії дозволяють вибрати місце безкоштовно, деякі — за гроші.

— Коли я лечу пасажиром, я завжди вибираю собі місце. На коротких рейсах я хочу місце біля вікна, бо мені подобається краєвид, а на тривалих — біля проходу, щоб я могла встати, не заважаючи іншим, — пояснює Кой.

Не протирати своє місце перед тим, як сісти

У бортпровідників досить мало часу між рейсами, щоб добре прибрати пасажирські місця. Залежно від авіакомпанії чи навіть аеропорту, прибирання може переважно полягати у збиранні видимого сміття та прибирання пилососом, розповідає стюардеса.

Вона зазначає, що майже щодня бачить босі ноги та брудні підгузки на столиках, тому ніколи не подорожує без власних дезінфікуючих серветок. Лише самостійне прибирання місця може на 100% гарантувати його чистоту, підкреслює Ліанна Кой.

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