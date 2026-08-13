Парк Перемоги в Харкові: історія, атракціони та маршрут

Салтівка — це справжнє місто в місті, де ритм життя ніколи не вщухає. Проте навіть серед щільної забудови є місце, де можна видихнути, прогулятися алеями та насолодитися природою.
Парк Перемоги у Харкові — це 45 гектарів зелені, які стали справжнім порятунком для мешканців східної частини мегаполіса.
Парк Перемоги в Харкові: історія виникнення
Якщо зануритися в архіви, то історія парку Перемоги у Харкові розпочалася у 1985 році, і він з’явився не на порожньому місці. Його заклали на території колишніх колективних садів на честь 40-річчя завершення Другої світової війни. Цікаво, що назва парку сьогодні набула нового сенсу — для харків’ян вона тепер символізує не лише події минулого століття, а й незламність міста та віру в майбутнє України.
Парк Перемоги зберіг частину своєї садової душі: тут і досі можна знайти старі плодові дерева, які навесні неймовірно квітнуть.
Що подивитися в парку Перемоги в Харкові
Довгий час Салтівка була місцем, де можна було покататися на ретро-гойдалках. Коли у 2011 році оновлювали Центральний парк, частину старих конструкцій перевезли саме сюди.
Через безпекову ситуацію більшість механічних атракціонів наразі не працюють або демонтовані, проте парк залишається активним. Тут є сучасні дитячі містечка, спортивні зони та знаменитий геометричний газон.
Парк — це не лише дерева. Це цілий комплекс інфраструктури:
- Палац дитячої та юнацької творчості: велична будівля з обсерваторією, яка нагадує космічний корабель;
- Спортивний комплекс Салтівський лід: місце тренувань хокеїстів та фігуристів (хоча будівля постраждала від обстрілів, її активно відновлюють);
- Три фонтани та центральна алея: після реконструкції 2020 року це місце стало головним фотозоном Салтівки;
- Рекорд України: саме тут у 2023 році намалювали найбільшу вуличну писанку в країні.
Парк Перемоги у Харкові: адреса та як дістатися
Якщо ти плануєш прогулянку, перше питання — координати. Парк Перемоги у Харкові, адреса якого офіційно прив’язана до проспекту Тракторобудівників та Салтівського шосе, займає величезну територію в Салтівському (колишньому Московському) районі.
Дістатися сюди дуже просто з будь-якої точки міста:
- Трамваї: №8, 23 (зупинка Парк Перемоги або ТРК Україна);
Тролейбуси: №19, 20, 24;
- Маршрутні таксі: десятки маршрутів, що курсують Салтівським шосе.
- Якщо ти орієнтуєтеся на парк Перемоги у Харкові, то найближчими станціями є Академіка Барабашова або Героїв Праці. Від них потрібно буде проїхати кілька зупинок наземним транспортом у бік ТРК Україна.
Якщо гуляти в парку пізно ввечері, можна помітити маленьких господарів території — кротів. Їхні характерні горбики на газонах стали майже візитівкою місцевого ландшафту.
Хоча парк Перемоги в Харкові не претендує на звання головного туристичного об’єкта, для мешканців Салтівки — це серце району. Це місце, де сучасна реконструкція зустрічається з історією, а спокій природи допомагає пережити найважчі часи.
Раніше ми розповідали про Сад імені Тараса Шевченка в Харкові — читай в матеріалі все про головну візитівку міста.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!