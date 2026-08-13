В Україну повернули тіла 261 загиблого, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям.

Про це повідомив сьогодні, 13 серпня, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

В Україну повернули тіла загиблих

За результатами репатріаційних заходів вдалося повернути тіла 261 загиблого, які, за твердженням росіян, можуть належати українським військовослужбовцям.

Зазначається, що правоохоронці спільно із представниками експертних установ проведуть необхідні заходи, щоб ідентифікувати репатрійованих загиблих.

У КШППВ додали, що репатріаційні заходи реалізували завдяки роботі представників координаційного штабу, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних Сил, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур сектору безпеки і оборони.

Також у штабі висловили подяку за допомогу Міжнародному Комітету Червоного Хреста та особовому складу Обʼєднаного центру забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва ЗСУ.

Попередні репатріаційні заходи відбулися 16 липня. Тоді в Україну повернули 501 тіло загиблих, які, за твердженням російської сторони, могли належати українським військовослужбовцям.

Раніше ми розповідали про те, як в Україні ідентифікують тіла загиблих.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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