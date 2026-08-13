Для тебе Війна в Україні

Збиття балістики: у ПС змінили формат звітів щодо російських ракет

Марина Слизовська 13 Серпня 2026, 11:30 2 хв.
Ігнат про балістику РФ

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