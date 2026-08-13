Збиття балістики: у ПС змінили формат звітів щодо російських ракет

Військове керівництво вирішило обмежити оприлюднення інформації у ранкових зведеннях щодо кількості російських балістичних ракет під час масованих атак на Україну.

Про це повідомив речник Повітряних сил (ПС) Збройних Сил України Юрій Ігнат.

Збиття балістики: у ПС обмежили інформування

У Повітряних силах змінили формат звітів щодо російської балістики.

Зазначається, що у месенджерах надалі оперативно надається інформація щодо повітряних цілей цілодобово, також зберігається формат ранкових повідомлень щодо результатів бойової роботи впродовж ночі.

— Втім, військовим керівництвом ухвалено рішення запровадити певні зміни (обмеження) у ранкових зведеннях стосовно ворожої балістики (під час масованих атак) — кількості запущеної/збитої/подавленої або такої, що не досягла цілей, — пояснив Ігнат.

Повідомляється, що управління комунікацій командування ПС продовжить надавати для медіа узагальнену інформацію, що стосується балістики та інших засобів повітряного нападу росіян.

— У липні 2026 року ворог застосував понад 450 ракет різних типів, майже 200 із них – ті, що атакують по балістичній траєкторії. До речі, ранкові зведення щодо ударів змінювалися уже з десяток разів відповідно до реалій, тактики застосування, засобів повітряного нападу та інших обставин, — додав речник ПС.

Сьогодні ПС поінформували про те, що у ніч на 13 серпня, починаючи з 18:00 12 серпня, російські війська атакували 133 ударними безпілотниками типу Shahed (зокрема реактивними), Гербера та дронами-імітаторами типу Пародія. Було збито/подавлено 111 російських БПЛА.

Раніше ми повідомляли, що Україна не має чим збивати російські балістичні ракети. Тим часом війна на Близькому Сході спричинила підвищений попит на системи Patriot, які критично необхідні ЗСУ для відбиття російського терору.

Фото: Yuriy Ignat

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