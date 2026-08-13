Обстріл Ізмаїльського району 13 серпня: пожежа в порту та дрони біля Зміїного

Ніч на 13 серпня для мешканців Одеської області знову була позначена сигналами повітряної тривоги та звуками вибухів. Цього разу епіцентром ворожого удару став Ізмаїльський район — стратегічно важливий логістичний вузол Придунав’я.

Російські окупаційні війська продовжують системний терор, спрямований на руйнування економічного потенціалу регіону.

Наслідки обстрілу: пожежі та руйнування

За офіційною інформацією Оперативного штабу Ізмаїльської районної державної адміністрації, під прицілом ворога вкотре опинилася припортова інфраструктура. Внаслідок влучань зафіксовано суттєві пошкодження об’єктів. На місці ударів спалахнула пожежа, яка швидко поширилася через специфіку атакованих споруд.

Станом на ранок підрозділи ДСНС продовжують працювати над ліквідацією наслідків. Рятувальники ведуть боротьбу з вогнем та проводять розбір завалів. За попередніми даними, на місці працює спецтехніка та посилені загони вогнеборців, щоб не допустити розповсюдження полум’я на сусідні об’єкти.

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Нова загроза з моря: реактивні дрони біля Зміїного

Окрему увагу військових аналітиків та мешканців привернула активність ворога в акваторії Чорного моря. Окрім безпосередньої атаки на порти, було зафіксовано рух реактивного безпілотного літального апарату. За даними спостереження, дрон зайшов у 12-мильну зону острова Зміїний зі східного напрямку.

Раніше Сергій Бескрестнов (Флеш) зазначив, що допомогти Україні захиститися від балістики РФ може лише міжнародна спільнота.

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