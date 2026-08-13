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Обстріл Ізмаїльського району 13 серпня: пожежа в порту та дрони біля Зміїного

Юлія Хоменко, редакторка сайту 13 Серпня 2026, 10:00 2 хв.
Порти Придунав’я у вогні: ворог здійснив масовану атаку на Ізмаїльський район
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