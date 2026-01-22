День ангела Оксани 2026: нові та старі дати іменин, цікаве про характер та привітання зі святом

За новим календарем день ангела Оксани святкують 18, 24 січня, 7 березня, 24 травня, 13 серпня, 2 вересня.

День ангела Оксани — хто її свята покровителька

Усі Оксани мають за небесну покровительку Ксенію — святу часів раннього християнства, дияконису монастиря в місті Мілас, яка увірувала у Христа та все своє свідоме життя присвятила служінню Богу.

Вважають, що Ксенія походила з багатої римської родини, батьки дали їй ім’я Євсевія. Ставши дорослою, дівчина через непокору батькам покинула рідний дім і шукала кращої долі. Вона відмовилася виходити заміж за чоловіка, якого для неї обрали, і в 17 років втекла на острів Кос.

Саме на цьому острові Євсевія зустріла пресвітера Павла, який привів її до християнства. Після хрещення вона змінила ім’я на Ксенія (Оксана), а згодом переїхала до міста Мілас (нинішня Туреччина), де за власні кошти побудувала церкву Святого Стефана.

Тут Ксенія заснувала велику християнську громаду, а пізніше прийняла чернецтво. Коли Павло став єпископом міста, він призначив Ксенію дияконисою.

Свята Ксенія (Оксана) померла у 450 році в Міласі, тому її інколи називають Ксенією Мілаською.