День ангела Оксани 2026: нові та старі дати іменин, цікаве про характер та привітання зі святом

Чарівна, принципова та раціональна — риси, що притаманні Оксані, якнайкраще відповідають реаліям нинішнього часу. Тож популярність імені з роками не меншає, і новонароджені дівчатка отримують це ім’я знов і знов. Про значення імені, характер та дати іменин за церковним календарем, а також сердечні привітання з днем ангела Оксани — у нашому матеріалі.
Коли день ангела Оксани за новим та старим церковним календарем 2026
За старим церковним календарем день ангела Оксани відзначають 31 січня, 6 лютого, 20 березня, 6 червня, 26 серпня, 15 вересня.
Значення імені Оксана
Оксана є українською формою імені Ксенія, яке має грецьке походження та означає: чужоземка, гостя, мандрівниця або гостинна.
Ім’я здавна вкрай поширене в Україні, і має безліч зменшувально-пестливих варіантів: Оксанка, Оксанонька, Оксаночка, Оксануся; Аксеня, Аксинка, Аксюта, Ксенія, Ксенька, Ксенка.
Яка Оксана за характером
Привітання з днем ангела Оксани своїми словами
Бажаю тобі міцного здоров’я, щасливої долі, захмарних успіхів та удачі, яка не відступить ні на крок! З іменинами, Оксано! Нехай кожного дня твої очі світяться радістю, а руки втомлюються лише від оберемків квітів. Хай серце не знає смутку, а незримий ангел завжди береже твій спокій.
***
Оксаночко! В день твого ангела прийми наші вітання! Бажаю завжди залишатися сильною та вірити в себе. Нехай невдачі минають тебе, а щастя тримається поруч, мрії здійснюються, незважаючи ні на що! І нехай у житті буде якомога більше приємних несподіванок!
***
Наша мила Оксанко! Вітаємо тебе з іменинами! Нехай цей день ще раз підтвердить, яка ти гарна, розумна та особлива. Бажаємо чудового настрою, радості в роботі та безхмарного щастя. Люби та будь коханою завжди!
***
Оксанко! Вітаю з днем ангела! Нехай у твоєму серці завжди панує невичерпний оптимізм, а удача крокує поруч і надихає. Бажаю наснаги від кожного моменту життя, гармонії в стосунках та яскравості, яка не згасає!
***
