Місячний календар вдалих днів на січень 2026: коли відпочивати, а коли стрімко рухатися вперед

Місячні фази змінюють настрій днів так само непомітно, як припливи й відпливи. Якщо прислухатися до цього ритму, планувати справи стає значно легше.

Читай наш Місячний календар вдалих днів на січень 2026 — і обирай найсприятливіші періоди для заробітку, кохання та кар’єрного росту.

Календар вдалих днів на січень 2026: фази Місяця

У окремі фази Місяця ми почуваємося по-різному, в одні періоди сповільнюємося, налаштовуємося на підбиття підсумків і відпочинок, в інші – готові нестримно рухатися уперед.

Щоб не просто відчувати це, а точно передбачати стани й події, плануй життя за місячним календарем вдалих днів.

Фази Місяця у січні 2026

Зростаючий Місяць у січні 2026 року: 1-2 та 19-31 січня.

Повний Місяць — 3 січня 2026 року: настане о 12:02 за київським часом, Місяць перебуватиме в знаку Рака.

Спадний Місяць у січні 2026 року: з 4 по 17 січня.

Молодик — 18 січня 2026 року: о 21:53, Місяць у знаку Козорога.

Календар вдалих днів на січень 2026

Фаза зростаючого Місяця: 1-2 січня та 19-31 січня

Коли Місяць зростає, обставини ніби підштовхують нас уперед. Це час розвитку, намірів і рішень на майбутнє.

Саме в ці дні добре братися за фінансові питання: планувати бюджет, домовлятися про підвищення, запускати нові проєкти або робити інвестиції.

Енергія зростаючого Місяця сприяє і стосункам — в цей період легко знайомитися, зустрічатися з давніми друзями, говорити про почуття та будувати спільні плани.

Фаза Повні: 3 січня

Повня у Місячному календарі вдалих днів — це пік емоцій і результатів. У такі дні часто стає зрозуміло, що працює, а що ні. Добре завершувати справи, підбивати підсумки.

Але варто пам’ятати: емоції в Повню можуть бути загострені, тому для важливих переговорів, великих фінансових рішень це не найкращий момент. Краще спостерігати і робити висновки.

Фаза спадного Місяця: з 4 по 17 січня

Це час очищення й перегляду, він підходить для того, щоб закрити борги, відмовитися від зайвих витрат, взагалі від того, що обтяжує життя.

У стосунках корисно м’яко з’ясувати непорозуміння, відпустити образи, поставити крапку у токсичних зв’язках.

А от починати щось масштабне або ризиковане в цей період не бажано — для ривка вперед енергії замало.

Фаза Молодика: 18 січня 2026

У цей день добре мріяти, планувати, але не поспішати з активними діями. Фінансові рішення краще обдумувати, не підписувати важливих документів.

У стосунках — слухати себе і дозволити остаточно сформуватися почуттям. Період Молодика у Місячному календарі вдалих днів – це час, коли важливо берегти сили й не вимагати від себе надто багато.

Найбільш вдалі дні у січні 2026: 2, 5, 12, 21, 23, 30 числа.

2, 5, 12, 21, 23, 30 числа. Несприятливі дні у січні 2026: 10, 11, 15, 19, 27, 31 числа.

