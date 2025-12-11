Календар державних свят на січень 2026: які дати відзначатимемо всією країною

Протягом другого місяця зими та першого — року, нас чекатиме не надто велика кількість свят та пам’ятних днів, однак вони все ж є. Читай у матеріалі, які державні свята у січні 2026 ми будемо відзначати.

Календар державних свят та пам’ятних дат у січні 2026

01.01 — Новий рік

Новий рік відзначається в Україні щорічно 1 січня як державне свято з 1898 року. Це свято символізує початок нового циклу, родинні зустрічі, надії та оновлення всього. У цей день проводяться новорічні ранки для дітей з подарунками, концерти, феєрверки та масові гуляння по всій країні, але під час повномасштабного вторгнення варто уникати великих скупчень людей, а феєрверки — заборонені.

15.01 — День Управління державної охорони України

День Управління державної охорони України вшановує роль організації як державного правоохоронного органу спеціального призначення, що забезпечує охорону вищих посадових осіб, органів влади та національної безпеки.

У цей день проводяться урочисті заходи, нагородження військовослужбовців та вшанування їхнього внеску в захист держави.

22.01 — День Соборності України

День Соборності України відзначається в Україні щорічно 22 січня з 1999 року. Це свято вшановує проголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР у 1919 році, символізуючи єдність українських земель та нації.

24.01 — День зовнішньої розвідки України

День зовнішньої розвідки України вшановує внесок співробітників розвідки у захист національних інтересів, забезпечення безпеки громадян та обороноздатності держави. У це свято проводяться урочисті заходи, привітання від керівництва країни та вшанування працівників розвідки.

27.01 — День пам’яті жертв Голокосту

Ця пам’ятна дата вшановує мільйони жертв нацистського геноциду, зокрема євреїв та інших груп, з акцентом на українські трагедії, такі як трагедія у бабиному яру, проводяться уроки проти ненависті й расизму. У цей день відбуваються меморіальні церемонії, освітні програми, заходи в музеях та громадські акції пам’яті.

29.01 — День пам’яті Героїв Крут

Це свято вшановує героїзм студентів та юнкерів, які в 1918 році затримали більшовицький наступ, сприяючи незалежності УНР. У цей день проводяться покладання квітів до пам’ятників, патріотичні заходи в школах, концерти та культурні події.

