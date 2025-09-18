Новорічні свята 2025-2026: дати за новоюліанським календарем

З 1 вересня 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква вирішили перейти на новоюліанський календар. Це зсунуло дати релігійних свят майже на два тижні раніше. Читай у матеріалі, коли будуть новорічні свята напередодні та на початку 2026 року.

Новорічні свята 2026: перелік дат

Під час воєнного стану роботодавці можуть надавати додаткові вихідні, але святкові дні — робочі. Новорічні свята — це час для сімейного єднання, подорожей та відпочинку.

Зміна календаря затверджена рішенням Архієрейського собору ПЦУ під керівництвом митрополита Епіфанія 24 травня 2023 р. Локальний собор підтримав перехід 156 голосами зі 161.

Читати на тему Календар державних свят у жовтні 2025: які важливі дати відзначатимемо Читай про важливі для країни дати у жовтні.

Перелік новорічних урочистостей:

Святвечір — 24.12.2025 (раніше відзначали 6 січня). День прикрашання оселі рушниками та солом’яними павуками. Пост до першої зірки, вечеря з 12 страв.

Різдво — 25.12.2025 (раніше було 7 січня). Святкування народження Ісуса Христа у Віфлеємі. Це головне християнська урочистість, під час якого шануються та рекомендуються церковні служби;

Щедрий вечір — 31.12.2025 (раніше 13 січня). Вечір перед Новим роком: приготування страв, благословення, традиції водити козу та щедрування.

Новий рік — 01.01.2026. Календарна урочистість на початку року з урочистою трапезою та святкуваннями.

Василія Великого — 01.01.2026 (раніше було 14 січня). У цей день відбувається традиція засівання зерном задля добробуту, а після того, як засіяли та прибрали зерно віддають птахам для гарного врожаю.

Голодна кутя або Другий Святвечір — 05.01.2026; підготовка до Водохреща з пісними стравами.

Водохреща — 06.01.2026 (раніше 19 січня). Хрещення Ісуса в Йордані, служби та традиція триразового занурення в ополонку.

Івана Хрестителя — 07.01.2026. Святкування пам’яті Івана Хрестителя.

Стрітення — 02.02.2026. Останнє з циклу новорічних свят, освячення свічок-громниць для захисту від бур.

Новорічні свята мають доволі гарну атмосферу та лишають після себе приємні враження на все життя. Кожні новорічні свята так чи інакше запам’ятовуються, і хочеться їх повторювати ще і ще.

А ще більше вони запам’ятаються людям, у яких в цей час день народження — читай у матеріалі, як подякувати за привітання з днем народження та як ти можеш зробити людині приємно.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!