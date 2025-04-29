Подяка за вітання з днем народження: своїми словами та в картинках

Святкові дні, які трапляються час від часу в житті людини, супроводжуються вітаннями, подарунками, увагою та сюрпризами. І вихована людина з вдячністю згадує тих, хто пам’ятає про неї. Хочеться подякувати всім, побажати добра в житті, позитиву.

Читай слова подяки за привітання з днем народження у прозі та картинках — в нашому матеріалі.

Дякуй друзям, рідним, близьким, знайомим за увагу словами-підказками з матеріалу Вікон. Ми теж вдячні, що обираєш наш сайт.

Подяка за вітання з днем народження своїми словами

Сердечно вдячна вам за привітання! За чудові слова, гарні та неймовірні побажання! Нехай ваше життя буде наповнене радістю та добробутом.

Дорогі друзі, вам вдалося влучити в саме серце своїми найтеплішими словами вітання. Всім щиро вдячна (-ний).

Дякую тобі за привітання, за турботу, за те, що ти завжди поруч, навіть на відстані. Нехай твоя доброта та любов завжди повертаються тобі удвічі більше.

Дякую за привітання та добрі слова. Нехай у тебе все буде на позитиві. До зустрічі за кавою!

Щиро приємно за вітання. Всім дякую. Нехай у вашому житті все буде ОК. Бережіть себе!

Дякую за теплі та добрі привітання на мій день народження. Я у відповідь хочу вам побажати миру і здоров’я. Це те, чого ми найбільше зараз потребуємо.

Хочу подякувати вам за увагу, за теплі та щирі слова. Я рада (-дий) що ви в мене є. Ваша віра в мене вселяє оптимізм та дає сил на нові звершення.

Дякую, друзі, за привітання. Спасибі за те, що пам’ятали про мене. Бажаю і вам міцного здоров’я, миру, щастя і добробуту.

Дякую за такі прекрасні й теплі слова! Вірю, що всі твої побажання збудуться! Завжди рада (-ий) тебе бачити та за потреби, підставити своє плече. Спасибі.

Спасибі велике за теплі та щирі слова, за ваші поздоровлення і світлі побажання. Мені дуже приємно, я сподіваюся, що доля буде прихильною і все здійсниться. Нехай вам Господь пошле міцного здоров’я, радості та щастя, добробуту і достатку.

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Подяка друзям за привітання з днем народження

Рідні мої! Спасибі вам за подаровані хвилини позитивних та яскравих емоцій. Мій дім завжди буде з відкритими дверима для вас. Будьте щасливі!

Дякую за такі щирі вітальні слова. Мене зворушило кожне слово. Було дуже приємно отримати стільки позитивних слів на свою адресу. Добробуту всім і щастя.

Дякую за щирі вітання з днем народження. Сподіваюсь, те що набажали, здійсниться. Навзаєм всім добра та здоров’я. Тримаймося і цінуємо один одного.

Дякую за привітання, за віру в мене, за те, що не забуваєте. Ціную вас та люблю.

Подяка за вітання з днем народження у картинках

Вікна тобі пропонують листівки, які допоможуть висловити подяку рідним, близьким, коханим, друзям, знайомим за привітання з днем народження.

Листівка-подяка за привітання коханому і коханій

Листівка-подяка за привітання друзям

Ваші друзі заслуговують на подяку. Дякуй їм з нашою допомогою.

Сподіваємось, ми допомогли тобі бути взаємоввічливим (-ою).

Якщо тобі потрібно привітати близьких чи знайомих з золотим весіллям — читай наш матеріал зі словами, які зможуть передати твої відчуття та створити правильний настрій “молодій парі”.

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