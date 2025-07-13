Привітання хрещеникові з днем народження: побажання від хрещених батьків

Бути хрещеною або хрещеним для немовляти — це не тільки почесно, але і відповідально. Обов’язок хрещених — це духовне виховання та молитва за того, кого вони тримають до хреста.

Привітати з днем народженням, днем ангела, побажати всіх благ — це теж обов’язок хрещених. Вікна підготували для тебе добірку привітань з днем народження хрещеникові у віршах та прозі, що надихають.

Хрещені батьки залишаються хрещеними батьками на ціле життя дитини. І чи це маленький хлопчик, чи вже доросла, самостійна людина — згадати та привітати варто в будь-якому віці.

Привітання з днем народження хрещеника в прозі

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Дорогий мій хрещеник, з днем народження! Рада(-ий), що в мене є такий чудовий синок, як ти. І нехай ми не часто бачимося, але я завжди стежу за твоїми успіхами й молю Бога, щоб ти був щасливий. Здоров’я, радості, удачі тобі у всьому, і нехай збудуться всі твої мрії!

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Мій чудовий хлопчику-хрещенику, сьогодні ти іменинник, а я тебе хочу з цим щиро привітати! Бажаю тобі, щоб ти з кожним роком ставав ще веселішим та розумнішим, ще сильнішим та добрішим. Щоб радував свою родину, вчителів та друзів, ніколи не хворів та не сумував. А головне — нехай збудеться все, що ти сьогодні побажаєш! З днем народження тебе!

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Милий мій хлопчику! Ти не просто мій похресник, ти для мене, як рідний син. Бажаю тобі у твій чудовий день народження море усмішок і океан удачі. Нехай з тобою все життя будуть поруч тільки найвірніші друзі та близькі товариші. Нехай у долі твоїй з’явиться та єдина, яка зробить тебе по-справжньому щасливим чоловіком. Здоров’я й успіху тобі, дорогий!

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З днем народження, мій дорогий похресник. Бажаю тобі, щоб поїзд у твоєму житті мчав по рейках щастя та удачі, щоб завжди супроводжував вітер удачі і сприяла погода. Бажаю від кожного дня отримувати насолоду, інтерес та успіх, бажаю ніколи не втрачати оптимізму, впевненості та сил.

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Вітання з днем народження хрещенику від хрещеної й хрещеного

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У цей чудовий день я хочу від щирого серця привітати з днем народження чарівну дитину — мого похресника. Бажаю тобі просто дивовижного життя, повного пригод, незабутніх моментів, казкових подій і відданих друзів. Будь здоровий, щасливий, і завжди радій життю.

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Дорогий похресник! Я щаслива, що у мене є ти, такий прекрасний і добрий хлопчик. У твій день народження бажаю тобі здобути три щастя: стати успішним у справах, знайти свою принцесу і побудувати новий світ, в якому ти будеш справжнім королем! Пишаюся тобою і буду завжди поруч — пам’ятай про це і знай!

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У твій день народження, дорогий мій похресник, дякую Богові за шанс стати рідними людьми, який Він нам подарував! Я бажаю тобі тільки щастя! Нехай життя буде сповнене добрими і яскравими днями, радісними й цікавими зустрічами, гучними перемогами та щирими почуттями!

Улюблений похресник! З чудовим днем — днем твого народження — я вітаю нас обох! Завдяки тобі я зміг стати хрещеним татом, а це дуже цінно для мене. Ти — справжній приклад того, яким повинен бути чоловік: сильний, добрий, рішучий і мудрий. Я пишаюся тобою, синку! Всіх благ тобі!

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Мій милий хлопчик, мій золотий хрещеник! Ще недавно я тримала тебе на руках, а зараз ти сам береш мене за руку при зустрічі. Бажаю тобі в день народження безтурботної юності, відмінного настрою, вірних друзів, щастя, що окриляє! Нехай збудуться твої мрії та найзаповітніші бажання!

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Знаю, що мій хрещеник — справжній чоловік, хороший друг і порядна людина! Нехай удача завжди крокує на півкроку вперед і допомагає у всіх починаннях і справах. При такому оптимізмі й цілеспрямованості цього буде достатньо для чудових результатів!

З днем народження хрещеникові у віршах

Похреснику, бажаю тобі щиро

Здоров’я, щастя, радості та миру,

Чудово день народження зустріти,

Всміхатись якнайбільше, не тужити!

Навчатися у школі на відмінно,

Батькам допомагать своїм сумлінно,

І бути завжди кращим і чудовим,

А головне, веселим та здоровим!

***

Дорогий хрещеник!

З днем народження вітаю

Й побажання надсилаю:

Щастя, успіхів, здоров’я,

Сонячних, яскравих днів,

Щоб тебе завжди за руку

Ангел охоронець вів!

***

Дорогий хрещенику!

З днем народження вітаю

І здоров’ячка бажаю,

Щоб всі задуми збувались,

Все погане забувалось.

Зростай в мирі та красі,

Щоб тобою пишались всі!



***

Хрещений синочку, сьогодні вітаю!

В народження день благ найкращих бажаю.

Будь гарним та сильним, радій ти життю,

Як треба, на поміч завжди я примчу!

Хай Бог від нещастя тебе береже,

Як труднощі будуть — щоб трошки лише.

Щоб все удавалось у тебе в житті,

Живи у коханні, добрі та красі!

***

Дорогий хрещенику!

Зі святом сьогодні тебе я вітаю!

Міцного здоров’я і щастя бажаю.

Хай зірка яскраво твій шлях осяває,

А горе й нещастя тебе оминають.

Хай будуть з тобою любов і повага,

Добро та удача, краса і відвага.

Бажаю всього, чого лиш тобі треба,

І многая літ хай Бог пришле з неба.

***

Хрещенику любий, вітаю!

Бажаю тобі фантастичного щастя,

Безкрайнього моря чудових подій.

Хай все, що бажаєш, швидесенько вдасться,

А також цікавого втілення мрій.

Хай зорями радість тебе осипає,

Природа здоров’ям наділить міцним.

Тебе з днем народження я привітаю.

Хай щира любов завітає в твій дім!

Сподіваємось ми помогли тобі вибрати слова для привітання своєму хрещенику з днем народження. Нехай це свято буде пам’ятним для вас обох і любов та опіку хрещених він буде відчувати не тільки на день народження, а постійно.

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