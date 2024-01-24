Що подарувати чоловікові, який має все: “зірочка з неба” — не варіант

Вибрати подарунок чоловіку, який має все, — досить складне завдання. Ми спробуємо тобі допомогти й підказати напрям, у якому можна рухатися. Читай про унікальні та оригінальні ідеї подарунків для чоловіка, у якого є все — у нашому матеріалі.
Коли у людини є практично все, залишається працювати над створенням сюрпризу в певних напрямках. Це може бути:
Вибір подарунка залежить від:
Якщо твій іменинник має хобі, можна вибрати подарунок за тематикою хобі.
Фото: Pexels
Якщо це твоя кохана людина, то вона обов’язково оцінить оригінальний подарунок у вигляді вечері на двох, музичний номер під вікном, квест місцями, де ви любите проводити час разом. Також для проведення романтичного заходу можна підібрати незвичайне місце, яке змогло б здивувати твого обранця.
Якщо ти розраховуєш на невелику суму, можна вибрати оригінальний подарунок з підтекстом, щоб разом посміятись. Це може бути:
Вирушаючи на свято до людини, яка побачила у житті безліч дорогих і незвичайних речей, здивуй її своєю винахідливістю. Віддавай перевагу душевним подарункам і обов’язково доповнюй їх щирими побажаннями.
Якщо тобі потрібно вибрати подарунок для малюка, наш матеріал з добіркою корисних варіантів подарунків на народження дитини — для тебе.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.