Що подарувати чоловікові, який має все: “зірочка з неба” — не варіант

Вибрати подарунок чоловіку, який має все, — досить складне завдання. Ми спробуємо тобі допомогти й підказати напрям, у якому можна рухатися. Читай про унікальні та оригінальні ідеї подарунків для чоловіка, у якого є все — у нашому матеріалі.

Що подарувати чоловіку, у якого є все

Коли у людини є практично все, залишається працювати над створенням сюрпризу в певних напрямках. Це може бути:

Іменний подарунок . Розглянь ідею гравіювання або подарункового набору з ім’ям отримувача. Це може бути: іменна ручка, блокнот, набір рушників, халат з вишитими ініціалами іменинника, іменний ніж чи чохол для зброї.

. Розглянь ідею гравіювання або подарункового набору з ім’ям отримувача. Це може бути: іменна ручка, блокнот, набір рушників, халат з вишитими ініціалами іменинника, іменний ніж чи чохол для зброї. Подарунок для хобі. Якщо людина має конкретне хобі, подаруй щось цікаве та пов’язане з цим захопленням.

Якщо людина має конкретне хобі, подаруй щось цікаве та пов’язане з цим захопленням. Враження . Подаруй враження, наприклад, квитки на концерт улюбленого виконавця або сюрприз — пригоду для іменинника, організовану тобою ж.

. Подаруй враження, наприклад, квитки на концерт улюбленого виконавця або сюрприз — пригоду для іменинника, організовану тобою ж. Ексклюзивні предмети . Розглянь можливість придбання ексклюзивних або обмежених за кількістю речей, які важко знайти в магазинах.

. Розглянь можливість придбання ексклюзивних або обмежених за кількістю речей, які важко знайти в магазинах. Вивчення нового . Подаруй можливість вивчити щось нове: майстер-класи зі спорту, створення глиняного посуду, кулінарні курси, заняття з танців, вокалу тощо.

. Подаруй можливість вивчити щось нове: майстер-класи зі спорту, створення глиняного посуду, кулінарні курси, заняття з танців, вокалу тощо. Спільний час . Подаруй свій час і увагу. Організуй романтичний вечір або спільну подорож, де ви зможете провести час разом.

. Подаруй свій час і увагу. Організуй романтичний вечір або спільну подорож, де ви зможете провести час разом. Подарунок-прикол. Вибір може бути за оригінальним, смішним подарунком, щоб розвеселити іменинника.

Ідеї подарунків людині, у якої все є

Вибір подарунка залежить від:

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суми, з якою ти можеш “розлучитись”, купивши подарунок;

віку іменинника;

вашої близькості у відносинах з іменинником.

Якщо твій іменинник має хобі, можна вибрати подарунок за тематикою хобі.

Спортивні захоплення. Якщо чоловік захоплюється спортом, подаруй йому абонемент у приватний спортивний клуб, можливість грати в гольф, спортивне спорядження або харчування. Подорожі. Людині, яка любить подорожувати, можна подарувати органайзер для документів, бінокль, якісну валізу, набір для догляду за взуттям тощо. Мистецтво та культура. Придбай картину його улюбленого художника, квитки на концерт улюбленого музиканта або ексклюзивну культурну подію чи виставку. Риболовля та полювання. Для рибака можна придбати надувний гамак, набір туристичного посуду, новий спінінг, розкладний стілець тощо. Для мисливця — підзорну трубу, чохол або футляр для зберігання зброї, набір для чищення зброї. Автомобілі. Чудовий варіант подарунка для чоловіка-автомобіліста — подушка під шию з емблемою улюбленої автомобільної марки, термостакан у вигляді шин, масажна накидка на крісла, організатор автомобіліста, кавоварка, яка заряджається від акумулятора.

Якщо це твоя кохана людина, то вона обов’язково оцінить оригінальний подарунок у вигляді вечері на двох, музичний номер під вікном, квест місцями, де ви любите проводити час разом. Також для проведення романтичного заходу можна підібрати незвичайне місце, яке змогло б здивувати твого обранця.

Оригінальні та унікальні подарунки для людини, у якої все є

Якщо ти розраховуєш на невелику суму, можна вибрати оригінальний подарунок з підтекстом, щоб разом посміятись. Це може бути:

Коробочка з побажаннями. Зроби своїми руками коробочку. В неї можна покласти веселі завдання для тебе та іменинника — тоді святкування дня народження перетвориться у веселу гру. Шарж, картина по знімку іменинника. Портативний детектор брехні. За допомогою такого апарату можна виміряти правдивість сказаних слів за п’ятибальною шкалою. Хто намагається обдурити — тут же відчуває легкий електричний розряд. Такий подарунок особливо оцінить іменник, який полюбляє шумні розваги з компанією та веселощами. Весела настільна гра. Набір антистресових подушок. Пульсометр. Підсвічування для унітаза. Грошовий верстат. Скретч-постер з улюбленими коктейлями.

Вирушаючи на свято до людини, яка побачила у житті безліч дорогих і незвичайних речей, здивуй її своєю винахідливістю. Віддавай перевагу душевним подарункам і обов’язково доповнюй їх щирими побажаннями.

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