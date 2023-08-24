Для перших днів життя. Що подарувати на народження дитини — добірка корисних варіантів

Коли в родині з’являється нове життя — хочеться зробити все, аби воно було щасливим та безтурботним. Якщо ти йдеш вітати родину чи друзів із народженням малюка, читай у нашому матеріалі, що подарувати на народження дитини. Ми підготували добірку подарунків на будь-який гаманець.

Що подарувати на народження дитини: добірка ідей

Подарунок на народження дитини можна вибирати годинами. Адже для малюків та матері існує чимало корисних речей, які допомагають у догляді та розвитку. Тому ти можеш прочитати нашу добірку та визначити, який варіант підходить тобі найбільше.

Подарувати можна щось, що спростить перші місяці життя малюку та матері. Наприклад, це можуть бути пелюшки, одяг на різні розміри та взуття, підгузки та креми для догляду за шкірою малюка та матері. Це речі, які потрібні завжди, адже швидко закінчуються або дитя виростає з них.

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Крім цього корисними будуть і аксесуари: ванночка, манеж, пустушки, розвивальні іграшки, стільці для годування, молоковідсмоктувач.

Подарувати можеш і дитячі засоби для купання, манікюрний набір чи гребінець. Для комфорту матері та дитини можна придбати переноски та слінг-шарфи.

Корисним подарунком буде радіо- чи відеоняня. Також існують спеціальні іграшки, які допомагають малюку заспокоїтися та заснути. З приємного та потрібного можна подарувати подушку для годування малюка.

Якщо ти не знаєш, що знадобиться матері та малюку найбільше — оптимальним варіантом буде подарувати сертифікат у магазин дитячих товарів. Так батьки дитини зможуть вибрати справді необхідне для себе.

Чудовою ідеєю буде і фотосесія. Зараз є спеціальні фотографи, які проводять фотознімання саме новонароджених. Такі послуги користуються популярністю, адже хочеться закарбувати у пам’яті моменти народження та перших днів малюка.

Щоб подарунок довго забезпечував приємними емоціями, можна подарувати фотокалендар, де батьки щомісяця до року будуть вклеювати фото малюка, який зростає.

Самому ж малюку можна подарувати браслет з іменем, оберіг, подушку-грілку, кокон для комфортного сну. Якщо ти близький(-ка) родич(-ка) дитини, то можна відкрити рахунок чи депозит у банку, і тоді до 18 років дитина матиме непоганий стартовий капітал.

У будь-якому разі найкраще запитати в батьків дитини, чого саме їм не вистачає у цей момент. Адже перші місяці малюка доволі витратні, тому твій подарунок може суттєво полегшити їм догляд за дитиною.

Раніше ми розповідали, що подарувати дитині на рік.

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