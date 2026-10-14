Ірина Федишин втратила дитину: що відомо про трагедію

Відома співачка та авторка пісень Ірина Федишин втратила ненароджену доньку, сама вона наразі перебуває у важкому стані.

Про це повідомив чоловік виконавиці, продюсер Віталій Човник.

Ірина Федишин втратила дитину

Ірина Федишин втратила дитину на пізньому терміні вагітності. Наразі співачка перебуває у важкому стані, також була загроза її життю.

— Ми втратили нашу маленьку донечку. Моє серце розбите на шматки, найстрашніші дні у моєму житті, болить страшенно. Ірина жива, але переживає важкий стан, ми ледь не втратили і її. Просимо молитов за душу маленького Ангелика і за здоров’я та відновлення Ірини, — написав її чоловік Віталій.

Наприкінці вересня Ірина Федишин та її чоловік оприлюднили світлини з gender party і офіційно повідомили про те, що чекають на народження доньки.

— Наш gender party відбувся ще навесні, у дуже тісному сімейному колі, лише ми і батьки. Тоді був лише 12-й тиждень вагітності, і про те, що я при надії, практично ніхто не знав. Ми довго шукали таку галявину, де зможемо запустити дим і де нас ніхто випадково не побачить. Усе трималося в абсолютній таємниці, — розповіла тоді виконавиця.

Вона також зауважила, що вже знає, яке це “безмежне щастя бути мамою двох синів”, а тепер бог подарував їй зовсім нову історію — стати мамою доньки.

У своєму Instagram виконавиця показала фото з круглим животиком і розповіла, що перебуває вже на 32-му тижні вагітності.

Після цього Ірина випустила пісню Серденько, яку присвятила третій вагітності. Співачка розповіла, що ця композиція є розмовою мами зі своїм ще ненародженим малюком, з яким жінка вже відчуває неймовірний зв’язок та любов.

Біографія Ірини Федишин

Ірина Федишин народилася у Львові 1 лютого 1987 року. Її мати була співробітницею місцевого будинку культури, а батько — музикантом та інженером за освітою.

Майбутня поп-зірка вирішила здобути музичну освіту в 13 років. Завдяки гарному домашньому навчанню її прийняли відразу до четвертого класу музичної школи. Однак далі Федишин присвятила свій час здобуттю економічної освіти, хоча й продовжила навчатися вокалу та музиці в приватному форматі.

Стартом для музичної карʼєри Ірини стали юнацькі конкурси та фестивалі. Деякі її пісні почали потрапляти до ротацій на радіостанціях. А вже в 2005 році юна виконавиця виступала в півфіналі Національного відбору на Євробачення.

На початку 2018-го співачка також взяла участь у співочому талант-шоу Голос країни.

Федишин має двох синів, Юрія та Олега, яких виховує в шлюбі із продюсером Віталієм Човником.

Раніше науковці підрахували, яку кількість додаткових калорій потребує організм жінки для підтримки вагітності та розвитку плода.

Фото: Ірина Федишин

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